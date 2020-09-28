Додано: Пон 28 вер, 2020 22:29

freeze написав: Больной может вообще не лечиться и ничего не делать,

Больной может вообще не лечиться и ничего не делать,

freeze написав: нельзя насильно заставить сделать КТ,

нельзя насильно заставить сделать КТ,

freeze написав: вон сектантов даже ид.код не могут заставить сделать.

вон сектантов даже ид.код не могут заставить сделать.

freeze написав: Всегда есть выбор,

Всегда есть выбор,

freeze написав: можно взять современное лекарство,

можно взять современное лекарство,

freeze написав: а можно лечиться гомеопатическими шариками, уверяя что у современных методов есть недостатки, а у гомеопатии нет побочных эффектов. а можно лечиться гомеопатическими шариками, уверяя что у современных методов есть недостатки, а у гомеопатии нет побочных эффектов.

Однако ваши фразы строятся весьма обтекаемо. О каких больных идет речь ? С прыщиком на ягодице или онко ? Есть категория безнадежных больных, которые принимают решение не тянуть деньги из семьи, понимая безысходность ситуации. Я не о самоубийстве. Есть и другие больные, которые не могут в принципе позволить себе лечиться из-за отсутствия финансов.Не в теме. Что в Одессе бесплатно делают КТ по показанию врача и идет массовый отказот этого обследования ? Или вы сожалеете, что нельзя насильно засунуть пациента на стол томографа, а потом выставить ему счет ?В чем вы видите необходимость заставлять ? Граждане используют реквизиты паспорта. Это задевает как-то ваши интересы ?Наверное. Причем варианты могут быть и такими - между плохим и очень плохим.Взять - имеете в виду купить ? При наличии средств можно купить современное лекарство.Если не зацикливаться на гомеопатии (не готов критиковать этот метод лечения), то встречал людей, которые обращались к знахаркам. В конечном итоге они возвращались к традиционному лечению.