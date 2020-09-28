Puente написав:Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ... Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців : https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/
у них вже і своя глобальна статистика у цих американських британських пардон бельгійських професорів If 95% of people experience Covid-19 virtually symptom-free, the risk of exposure to an untested vaccine is irresponsible.
Это похоже какие-то ютуберы писали. Там полно бреда. После утверждения, что "подавляющее большинство людей с положительным ПЦР-тестом не испытывают симптомов" дальше можно не читать, имхо. В РФ каждый день выкладывают сколько бессимптомных среди положительных ПЦР, примерно уже долгое время плюс-минус 25 процентов, если это подавляющее большинство, то у кого-то плохо с математикой
А этот пассаж ))) Между тем, существует доступная, безопасная и эффективная терапия для тех, у кого действительно проявляются тяжелые симптомы заболевания, в виде HCQ (гидроксихлорохина), цинка и AZT (азитромицина). Быстро применяемая терапия приводит к выздоровлению и часто предотвращает госпитализацию. Вряд ли кто-то должен сейчас умирать.
Это в то время когда уже все страны отказались от гидроксихлорохина как неэффективного.
freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,
извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
tumos написав:Однако ваши фразы строятся весьма обтекаемо. О каких больных идет речь ? С прыщиком на ягодице или онко ?
О всех больных. Есть уникальные типажи, которые лечат рак йогой и акульим хрящиком.
tumos написав:Не в теме. Что в Одессе бесплатно делают КТ по показанию врача и идет массовый отказ от этого обследования ? Или вы сожалеете, что нельзя насильно засунуть пациента на стол томографа, а потом выставить ему счет ?
Насильно никого не заставляют, если человек хочет сигануть в окно с 9-этажа, это его полное право. Если человек хочет использовать ненадежный метод, но дешёвый, это его тоже полное право. Тут у нас в стране полная свобода.
freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,
извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.
Против насильственной флюорографии почему-то никто не возмущается. По крайней мере петиций протеста нет. По лучевой нагрузке, честно ни в чём не уверен, глядя на дореволюционные аппараты для флюорографии в некоторых поликлиниках
freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,
извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.
Против насильственной флюорографии почему-то никто не возмущается. По крайней мере петиций протеста нет. По лучевой нагрузке, честно ни в чём не уверен, глядя на дореволюционные аппараты для флюорографии в некоторых поликлиниках
Так, щорічна флюрка на роздовбаних апаратах може давати навантаження далеко не безпечне, а щоби в нас так масово на КТ всіх пхали, то нема такого. КТ-апаратів не так багато, і трубка також має ресурс, часто щоби її закупити треба тендер.
Puente написав:Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ... Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців : https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/
Оскільки інформація подібного роду на цій гілці вважається єрессю, то Вам потрібно бути готовим до різних варіантів реагування на неї, а саме: 1) лише проігнорують; 2) присвоять звання конспіролога або інше звання на свій розсуд; 3) застосують процедуру остракізму; 4) спалять на вогнищі (заочно).
freeze написав:Против насильственной флюорографии почему-то никто не возмущается. По крайней мере петиций протеста нет.
народ не понимает что такое лучевая нагрузка...
stargazer написав:щоби в нас так масово на КТ всіх пхали, то нема такого. КТ-апаратів не так багато, і трубка також має ресурс, часто щоби її закупити треба тендер.
кт процедура не бесплатная, поэтому обязаловка вряд ли возможна. Всё же народ подзабыл 1986 год и что такое лучевая нагрузка поэтому как бараны шли бы на кт как когда то ставили вредные пломбы из амальгамы. Я сам когда изучил вопрос больше "ради профилактики" на флюрограмму не подписываюсь.
Амальгама – это смесь металлов, которая на 50% состоит из ртути, а её другая половина из тяжёлых металлов, таких как серебро, олово и медь. По сравнению с другими пломбировочными материалами амальгама достаточно проста в работе, а также относительно недорогая. Амаль гам ная пломба может прослужить до 10 лет, кроме того в Германии эти расходы покрываются законными больничными кассами.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Puente написав:Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ... Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців : https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/
Оскільки інформація подібного роду на цій гілці вважається єрессю, то Вам потрібно бути готовим до різних варіантів реагування на неї, а саме: 1) лише проігнорують; 2) присвоять звання конспіролога або інше звання на свій розсуд; 3) застосують процедуру остракізму; 4) спалять на вогнищі (заочно).
Очень сомнительно, чтобы это письмо писали практикующие врачи, потому что там какая-то трэшевая компиляция из совершенно верных сведений из учебника средней школы, устаревших знаний о коронавирусе и каких-то почти цитат из ютуб-канала Никиты Михалкова Бесогон.
Погуглим ссылки, где публиковалось ))) Сплетник.ру, Пикабу.Ру, В Контакте
Усё понятно
Востаннє редагувалось freeze в Пон 28 вер, 2020 23:52, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Против насильственной флюорографии почему-то никто не возмущается. По крайней мере петиций протеста нет.
народ не понимает что такое лучевая нагрузка...
stargazer написав:щоби в нас так масово на КТ всіх пхали, то нема такого. КТ-апаратів не так багато, і трубка також має ресурс, часто щоби її закупити треба тендер.
кт процедура не бесплатная, поэтому обязаловка вряд ли возможна. Всё же народ подзабыл 1986 год и что такое лучевая нагрузка поэтому как бараны шли бы на кт как когда то ставили вредные пломбы из амальгамы. Я сам когда изучил вопрос больше "ради профилактики" на флюрограмму не подписываюсь.
Амальгама – это смесь металлов, которая на 50% состоит из ртути, а её другая половина из тяжёлых металлов, таких как серебро, олово и медь. По сравнению с другими пломбировочными материалами амальгама достаточно проста в работе, а также относительно недорогая. Амаль гам ная пломба может прослужить до 10 лет, кроме того в Германии эти расходы покрываются законными больничными кассами.
А бачите, в амальгамі є те, з чого роблять вилки, які колекціонує колега Libo