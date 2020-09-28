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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1856185718581859>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:33

  stargazer написав:
  Puente написав:Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/


у них вже і своя глобальна статистика у цих американських британських пардон бельгійських професорів
If 95% of people experience Covid-19 virtually symptom-free, the risk of exposure to an untested vaccine is irresponsible.


Это похоже какие-то ютуберы писали. Там полно бреда.
После утверждения, что "подавляющее большинство людей с положительным ПЦР-тестом не испытывают симптомов" дальше можно не читать, имхо.
В РФ каждый день выкладывают сколько бессимптомных среди положительных ПЦР, примерно уже долгое время плюс-минус 25 процентов, если это подавляющее большинство, то у кого-то плохо с математикой :mrgreen:

А этот пассаж )))
Между тем, существует доступная, безопасная и эффективная терапия для тех, у кого действительно проявляются тяжелые симптомы заболевания, в виде HCQ (гидроксихлорохина), цинка и AZT (азитромицина). Быстро применяемая терапия приводит к выздоровлению и часто предотвращает госпитализацию. Вряд ли кто-то должен сейчас умирать.

Это в то время когда уже все страны отказались от гидроксихлорохина как неэффективного. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,
извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:54

  tumos написав:Однако ваши фразы строятся весьма обтекаемо. О каких больных идет речь ? С прыщиком на ягодице или онко ?


О всех больных.
Есть уникальные типажи, которые лечат рак йогой и акульим хрящиком.

  tumos написав:Не в теме. Что в Одессе бесплатно делают КТ по показанию врача и идет массовый отказ
от этого обследования ? Или вы сожалеете, что нельзя насильно засунуть пациента на стол томографа, а потом выставить ему счет ?


Насильно никого не заставляют, если человек хочет сигануть в окно с 9-этажа, это его полное право. Если человек хочет использовать ненадежный метод, но дешёвый, это его тоже полное право. Тут у нас в стране полная свобода.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:00

  vitaliian написав:
  freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,
извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.


Против насильственной флюорографии почему-то никто не возмущается.
По крайней мере петиций протеста нет.
По лучевой нагрузке, честно ни в чём не уверен, глядя на дореволюционные аппараты для флюорографии в некоторых поликлиниках :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:05

  freeze написав:
  vitaliian написав:
  freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,
извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.


Против насильственной флюорографии почему-то никто не возмущается.
По крайней мере петиций протеста нет.
По лучевой нагрузке, честно ни в чём не уверен, глядя на дореволюционные аппараты для флюорографии в некоторых поликлиниках :mrgreen:


Так, щорічна флюрка на роздовбаних апаратах може давати навантаження далеко не безпечне, а щоби в нас так масово на КТ всіх пхали, то нема такого. КТ-апаратів не так багато, і трубка також має ресурс, часто щоби її закупити треба тендер.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:13

  Puente написав:Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/

Оскільки інформація подібного роду на цій гілці вважається єрессю, то Вам потрібно бути готовим до різних варіантів реагування на неї, а саме:
1) лише проігнорують;
2) присвоять звання конспіролога або інше звання на свій розсуд;
3) застосують процедуру остракізму;
4) спалять на вогнищі (заочно).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Против насильственной флюорографии почему-то никто не возмущается.
По крайней мере петиций протеста нет.
народ не понимает что такое лучевая нагрузка...
  stargazer написав:щоби в нас так масово на КТ всіх пхали, то нема такого. КТ-апаратів не так багато, і трубка також має ресурс, часто щоби її закупити треба тендер.
кт процедура не бесплатная, поэтому обязаловка вряд ли возможна. Всё же народ подзабыл 1986 год и что такое лучевая нагрузка поэтому как бараны шли бы на кт как когда то ставили вредные пломбы из амальгамы. Я сам когда изучил вопрос больше "ради профилактики" на флюрограмму не подписываюсь.

Амальгама – это смесь металлов, которая на 50% состоит из ртути, а её другая половина из тяжёлых металлов, таких как серебро, олово и медь. По сравнению с другими пломбировочными материалами амальгама достаточно проста в работе, а также относительно недорогая. Амаль гам ная пломба может прослужить до 10 лет, кроме того в Германии эти расходы покрываются законными больничными кассами.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:народ не понимает что такое лучевая нагрузка...

Фигня вопрос: надо лишь месяц рассказывать об этом в каждом выпуске новостей 1+1.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 28 вер, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:32

  Igneus написав:
  Puente написав:Не знаю , чи було тут ( давненько не заглядав ) - але кинули мені на почитати . І якось в черговий раз не можу зрозуміти - яку ж конспірологічну теорію застососувати і до чого , чи все-таки просто чекати - коли все це закінчиться якось ...
Ну а конкретно - відкритий лист від бельгійців :
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/

Оскільки інформація подібного роду на цій гілці вважається єрессю, то Вам потрібно бути готовим до різних варіантів реагування на неї, а саме:
1) лише проігнорують;
2) присвоять звання конспіролога або інше звання на свій розсуд;
3) застосують процедуру остракізму;
4) спалять на вогнищі (заочно).


Очень сомнительно, чтобы это письмо писали практикующие врачи, потому что там какая-то трэшевая компиляция из совершенно верных сведений из учебника средней школы, устаревших знаний о коронавирусе и каких-то почти цитат из ютуб-канала Никиты Михалкова Бесогон.

Погуглим ссылки, где публиковалось )))
Сплетник.ру, Пикабу.Ру, В Контакте

Усё понятно :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Пон 28 вер, 2020 23:52, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:32

  vitaliian написав:
  freeze написав:Против насильственной флюорографии почему-то никто не возмущается.
По крайней мере петиций протеста нет.
народ не понимает что такое лучевая нагрузка...
  stargazer написав:щоби в нас так масово на КТ всіх пхали, то нема такого. КТ-апаратів не так багато, і трубка також має ресурс, часто щоби її закупити треба тендер.
кт процедура не бесплатная, поэтому обязаловка вряд ли возможна. Всё же народ подзабыл 1986 год и что такое лучевая нагрузка поэтому как бараны шли бы на кт как когда то ставили вредные пломбы из амальгамы. Я сам когда изучил вопрос больше "ради профилактики" на флюрограмму не подписываюсь.

Амальгама – это смесь металлов, которая на 50% состоит из ртути, а её другая половина из тяжёлых металлов, таких как серебро, олово и медь. По сравнению с другими пломбировочными материалами амальгама достаточно проста в работе, а также относительно недорогая. Амаль гам ная пломба может прослужить до 10 лет, кроме того в Германии эти расходы покрываются законными больничными кассами.

А бачите, в амальгамі є те, з чого роблять вилки, які колекціонує колега Libo :)
stargazer
 
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