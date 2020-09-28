freeze написав:Очень сомнительно, чтобы это письмо писали практикующие врачи, потому что там какая-то трэшевая компиляция из совершенно верных сведений из учебника средней школы, устаревших знаний о коронавирусе и каких-то почти цитат из ютуб-канала Никиты Михалкова Бесогон.
Погуглим ссылки, где публиковалось ))) Сплетник.ру, Пикабу.Ру, В Контакте
Усё понятно
Эта мысль была высказана Вами, как это часто бывает, очень быстро и, самое главное, безапелляционно, а потому преждевременно. Вас этому перед командировкой в Мозамбик научили?
ЛАД написав:но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде
Я не собраюсь сейчас спорить о том насколько плохо в Харькове с горячей водой, не изучал этот вопрос. Я лишь о том что ради Гепы горячую воду включили в районе 17-й больницы где и проживает герой моего рассказа и где горячей воды нет с мая. А потом выключили.
Спасибо за ссылку на карту, но я прекрасно знаю, где находится 17 больница. А вот что Вы называете "районом"... Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?
К слову там оказывается есть и подписи, точнее перечень тех кто вроде как подписался под письмом https://docs4opendebate.be/en/signatories/ Signed by 578 medical doctors Signed by 1654 medically trained health professionals Signed by 11819 citizens
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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ЛАД написав:Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?
А ты знаешь какие-то другие здания с центральным отоплением кроме тех что стоят на Московском проспекте и Плехановской вблизи пересечений с улицами Морозова, Кошкина и Соича? Я удивлен что такому великому знатоку коронавируса надо объяснять такие банальные вещи которые даже школьник поймет сразу. Или там так много жилых домов с центальным отоплением и водоснабжением что ты прям теряешься в догадках где же границы "района 17-й больницы"? Дай посчитаю....2, 4, 10, 1, 2, 4, 124 во всём его многообразии, 126, 128x2, 191, 193, 119, 121, 145, 147 - 20 домов. Ближайший жилой дом вне этого ареала находился уже минимум за километр у семиэтажки или за два на посёлке Артёма. Мегасложная задача очертить жилые дома возле 17-й больницы. И этот человек пишет мне про продуктивность спора...
Ах, колбасу 122 забыл, 21 дом
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
К слову там оказывается есть и подписи, точнее перечень тех кто вроде как подписался под письмом https://docs4opendebate.be/en/signatories/ Signed by 578 medical doctors Signed by 1654 medically trained health professionals Signed by 11819 citizens
Спасибо за подсказку, поскольку тоже поспешил, взяв за оригинал ссылку, которая размещена в завершении перевода на русский язык. Но перепечатав на своем сайте это письмо, я думаю, что институт проверил их авторов, поскольку, судя по тематике своей деятельности, он нацелен на продвижение суверенитета личности, ограниченного правительства, частной собственности и рыночной экономики, что должно способствовать защите прав человека.
ЛАД написав:Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?
А ты знаешь какие-то другие здания с центральным отоплением кроме тех что стоят на Московском проспекте и Плехановской вблизи пересечений с улицами Морозова, Кошкина и Соича? Я удивлен что такому великому знатоку коронавируса5 надо объяснять такие банальные вещи которые даже школьник поймет сразу. Или там так много жилых домов с центальным отоплением и водоснабжением что ты прям теряешься в догадках где же границы "района 17-й больницы"? Дай посчитаю....2, 4, ... .....:
1. Я никогда и нигде не выдавал себя за "великого знатока коронавируса". Видимо, в отличие от Вас. 2. Таки очередной болтун... В ответ на конкретный вопрос "растекаетесь мыслию по дереву".