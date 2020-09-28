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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1856185718581859

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:народ не понимает что такое лучевая нагрузка...

Фигня вопрос: надо лишь месяц рассказывать об этом в каждом выпуске новостей 1+1.

беня забесплатно добро не делает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 00:57

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Не знаю, что Вы называете "районом 17 больницы", но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде. Да, отключали летом (как и ежегодно) около 1 месяца на профилактику по районам.

похоже первой столице больше повезло с мэром, а в Киеве после 14-го стало практически нормой отсутствие горячей воды по 5-6 месяцев в большинстве районов города...

Поэтому за него и голосуют.
На этих выборах ему пост мэра снова практически гарантирован.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:03

  freeze написав:Очень сомнительно, чтобы это письмо писали практикующие врачи, потому что там какая-то трэшевая компиляция из совершенно верных сведений из учебника средней школы, устаревших знаний о коронавирусе и каких-то почти цитат из ютуб-канала Никиты Михалкова Бесогон.

Погуглим ссылки, где публиковалось )))
Сплетник.ру, Пикабу.Ру, В Контакте

Усё понятно :mrgreen:

Эта мысль была высказана Вами, как это часто бывает, очень быстро и, самое главное, безапелляционно, а потому преждевременно. Вас этому перед командировкой в Мозамбик научили? :wink:

Итак, оригинал письма был опубликован на сайте Американского института экономических исследований (штат Массачусетс): https://www.aier.org/article/open-lette ... ian-media/

Этот институт был основан в то время, когда никто из нас еще не существовал, а именно в 1933 году: https://ru.qwe.wiki/wiki/American_Insti ... c_Research

А перевод статьи был опубликован, похоже, на сайте Института Мизеса в Украине: https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 29 вер, 2020 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:При 200 тыс. заболевших на пусть даже 37 млн. страну (чуть больше 0,5% или 5заболевших на 1000) не очень удивительно,

Люблю такое когда жертвы коронои сами подтверждают что масштабы эпидемии коронавируса-19 в разы меньше тривиальной ежегодной эпидемии гриппа

Для предметного разговора Вам стоило бы привести цифры "тривиальной ежегодной эпидемии гриппа".

  ЛАД написав:Не знаю, что Вы называете "районом 17 больницы"

Районом 17-й больницы я называют район 17-й больницы.
  ЛАД написав:но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде

Я не собраюсь сейчас спорить о том насколько плохо в Харькове с горячей водой, не изучал этот вопрос. Я лишь о том что ради Гепы горячую воду включили в районе 17-й больницы где и проживает герой моего рассказа и где горячей воды нет с мая. А потом выключили.

Спасибо за ссылку на карту, но я прекрасно знаю, где находится 17 больница. А вот что Вы называете "районом"...
Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?

  ЛАД написав:Если Вам завидно
Да-да, сперва добейся ©
classic

Это Вы о чём? Чего "добейся"?

Очередной болтун?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Итак, оригинал письма был опубликован на сайте Американского института экономических исследований (штат Массачусетс): https://www.aier.org/article/open-lette ... ian-media/

Оригинал письма опубликован на сайте https://docs4opendebate.be/en/open-letter/ на который и ссылается публикация на сайте института.

К слову там оказывается есть и подписи, точнее перечень тех кто вроде как подписался под письмом
https://docs4opendebate.be/en/signatories/
Signed by 578 medical doctors
Signed by 1654 medically trained health professionals
Signed by 11819 citizens
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?

А ты знаешь какие-то другие здания с центральным отоплением кроме тех что стоят на Московском проспекте и Плехановской вблизи пересечений с улицами Морозова, Кошкина и Соича? Я удивлен что такому великому знатоку коронавируса надо объяснять такие банальные вещи которые даже школьник поймет сразу. Или там так много жилых домов с центальным отоплением и водоснабжением что ты прям теряешься в догадках где же границы "района 17-й больницы"? Дай посчитаю....2, 4, 10, 1, 2, 4, 124 во всём его многообразии, 126, 128x2, 191, 193, 119, 121, 145, 147 - 20 домов. Ближайший жилой дом вне этого ареала находился уже минимум за километр у семиэтажки или за два на посёлке Артёма. Мегасложная задача очертить жилые дома возле 17-й больницы. И этот человек пишет мне про продуктивность спора...

Ах, колбасу 122 забыл, 21 дом :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:58

  vitaliy_berdinskikh написав:Оригинал письма опубликован на сайте https://docs4opendebate.be/en/open-letter/ на который и ссылается публикация на сайте института.

К слову там оказывается есть и подписи, точнее перечень тех кто вроде как подписался под письмом
https://docs4opendebate.be/en/signatories/
Signed by 578 medical doctors
Signed by 1654 medically trained health professionals
Signed by 11819 citizens

Спасибо за подсказку, поскольку тоже поспешил, взяв за оригинал ссылку, которая размещена в завершении перевода на русский язык.
Но перепечатав на своем сайте это письмо, я думаю, что институт проверил их авторов, поскольку, судя по тематике своей деятельности, он нацелен на продвижение суверенитета личности, ограниченного правительства, частной собственности и рыночной экономики, что должно способствовать защите прав человека.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 02:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?

А ты знаешь какие-то другие здания с центральным отоплением кроме тех что стоят на Московском проспекте и Плехановской вблизи пересечений с улицами Морозова, Кошкина и Соича? Я удивлен что такому великому знатоку коронавируса5 надо объяснять такие банальные вещи которые даже школьник поймет сразу. Или там так много жилых домов с центальным отоплением и водоснабжением что ты прям теряешься в догадках где же границы "района 17-й больницы"? Дай посчитаю....2, 4, ...
.....:

1. Я никогда и нигде не выдавал себя за "великого знатока коронавируса". Видимо, в отличие от Вас.
2. Таки очередной болтун...
В ответ на конкретный вопрос "растекаетесь мыслию по дереву".
ЛАД
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