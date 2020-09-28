Додано: Вів 29 вер, 2020 01:41

ЛАД написав: Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет? Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?

А ты знаешь какие-то другие здания с центральным отоплением кроме тех что стоят на Московском проспекте и Плехановской вблизи пересечений с улицами Морозова, Кошкина и Соича? Я удивлен что такому великому знатоку коронавируса надо объяснять такие банальные вещи которые даже школьник поймет сразу. Или там так много жилых домов с центальным отоплением и водоснабжением что ты прям теряешься в догадках где же границы "района 17-й больницы"? Дай посчитаю....2, 4, 10, 1, 2, 4, 124 во всём его многообразии, 126, 128x2, 191, 193, 119, 121, 145, 147 - 20 домов. Ближайший жилой дом вне этого ареала находился уже минимум за километр у семиэтажки или за два на посёлке Артёма. Мегасложная задача очертить жилые дома возле 17-й больницы. И этот человек пишет мне про продуктивность спора...Ах, колбасу 122 забыл, 21 дом