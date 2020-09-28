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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1856185718581859

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:народ не понимает что такое лучевая нагрузка...

Фигня вопрос: надо лишь месяц рассказывать об этом в каждом выпуске новостей 1+1.

беня забесплатно добро не делает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 00:57

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Не знаю, что Вы называете "районом 17 больницы", но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде. Да, отключали летом (как и ежегодно) около 1 месяца на профилактику по районам.

похоже первой столице больше повезло с мэром, а в Киеве после 14-го стало практически нормой отсутствие горячей воды по 5-6 месяцев в большинстве районов города...

Поэтому за него и голосуют.
На этих выборах ему пост мэра снова практически гарантирован.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:03

  freeze написав:Очень сомнительно, чтобы это письмо писали практикующие врачи, потому что там какая-то трэшевая компиляция из совершенно верных сведений из учебника средней школы, устаревших знаний о коронавирусе и каких-то почти цитат из ютуб-канала Никиты Михалкова Бесогон.

Погуглим ссылки, где публиковалось )))
Сплетник.ру, Пикабу.Ру, В Контакте

Усё понятно :mrgreen:

Эта мысль была высказана Вами, как это часто бывает, очень быстро и, самое главное, безапелляционно, а потому преждевременно. Вас этому перед командировкой в Мозамбик научили? :wink:

Итак, оригинал письма был опубликован на сайте Американского института экономических исследований (штат Массачусетс): https://www.aier.org/article/open-lette ... ian-media/

Этот институт был основан в то время, когда никто из нас еще не существовал, а именно в 1933 году: https://ru.qwe.wiki/wiki/American_Insti ... c_Research

А перевод статьи был опубликован, похоже, на сайте Института Мизеса в Украине: https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pi ... -vlastyam/
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 29 вер, 2020 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:При 200 тыс. заболевших на пусть даже 37 млн. страну (чуть больше 0,5% или 5заболевших на 1000) не очень удивительно,

Люблю такое когда жертвы коронои сами подтверждают что масштабы эпидемии коронавируса-19 в разы меньше тривиальной ежегодной эпидемии гриппа

Для предметного разговора Вам стоило бы привести цифры "тривиальной ежегодной эпидемии гриппа".

  ЛАД написав:Не знаю, что Вы называете "районом 17 больницы"

Районом 17-й больницы я называют район 17-й больницы.
  ЛАД написав:но вообще по Харькову горячая вода есть практически везде

Я не собраюсь сейчас спорить о том насколько плохо в Харькове с горячей водой, не изучал этот вопрос. Я лишь о том что ради Гепы горячую воду включили в районе 17-й больницы где и проживает герой моего рассказа и где горячей воды нет с мая. А потом выключили.

Спасибо за ссылку на карту, но я прекрасно знаю, где находится 17 больница. А вот что Вы называете "районом"...
Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?

  ЛАД написав:Если Вам завидно
Да-да, сперва добейся ©
classic

Это Вы о чём? Чего "добейся"?

Очередной болтун?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Итак, оригинал письма был опубликован на сайте Американского института экономических исследований (штат Массачусетс): https://www.aier.org/article/open-lette ... ian-media/

Оригинал письма опубликован на сайте https://docs4opendebate.be/en/open-letter/ на который и ссылается публикация на сайте института.

К слову там оказывается есть и подписи, точнее перечень тех кто вроде как подписался под письмом
https://docs4opendebate.be/en/signatories/
Signed by 578 medical doctors
Signed by 1654 medically trained health professionals
Signed by 11819 citizens
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?

А ты знаешь какие-то другие здания с центральным отоплением кроме тех что стоят на Московском проспекте и Плехановской вблизи пересечений с улицами Морозова, Кошкина и Соича? Я удивлен что такому великому знатоку коронавируса надо объяснять такие банальные вещи которые даже школьник поймет сразу. Или там так много жилых домов с центальным отоплением и водоснабжением что ты прям теряешься в догадках где же границы "района 17-й больницы"? Дай посчитаю....2, 4, 10, 1, 2, 4, 124 во всём его многообразии, 126, 128x2, 191, 193, 119, 121, 145, 147 - 20 домов. Ближайший жилой дом вне этого ареала находился уже минимум за километр у семиэтажки или за два на посёлке Артёма. Мегасложная задача очертить жилые дома возле 17-й больницы. И этот человек пишет мне про продуктивность спора...

Ах, колбасу 122 забыл, 21 дом :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:58

  vitaliy_berdinskikh написав:Оригинал письма опубликован на сайте https://docs4opendebate.be/en/open-letter/ на который и ссылается публикация на сайте института.

К слову там оказывается есть и подписи, точнее перечень тех кто вроде как подписался под письмом
https://docs4opendebate.be/en/signatories/
Signed by 578 medical doctors
Signed by 1654 medically trained health professionals
Signed by 11819 citizens

Спасибо за подсказку, поскольку тоже поспешил, взяв за оригинал ссылку, которая размещена в завершении перевода на русский язык.
Но перепечатав на своем сайте это письмо, я думаю, что институт проверил их авторов, поскольку, судя по тематике своей деятельности, он нацелен на продвижение суверенитета личности, ограниченного правительства, частной собственности и рыночной экономики, что должно способствовать защите прав человека.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 02:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?

А ты знаешь какие-то другие здания с центральным отоплением кроме тех что стоят на Московском проспекте и Плехановской вблизи пересечений с улицами Морозова, Кошкина и Соича? Я удивлен что такому великому знатоку коронавируса5 надо объяснять такие банальные вещи которые даже школьник поймет сразу. Или там так много жилых домов с центальным отоплением и водоснабжением что ты прям теряешься в догадках где же границы "района 17-й больницы"? Дай посчитаю....2, 4, ...
.....:

1. Я никогда и нигде не выдавал себя за "великого знатока коронавируса". Видимо, в отличие от Вас.
2. Таки очередной болтун...
В ответ на конкретный вопрос "растекаетесь мыслию по дереву".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:07

Igneus написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Оригинал письма опубликован на сайте https://docs4opendebate.be/en/open-letter/ на который и ссылается публикация на сайте института.

К слову там оказывается есть и подписи, точнее перечень тех кто вроде как подписался под письмом
https://docs4opendebate.be/en/signatories/
Signed by 578 medical doctors
Signed by 1654 medically trained health professionals
Signed by 11819 citizens

Спасибо за подсказку, поскольку тоже поспешил, взяв за оригинал ссылку, которая размещена в завершении перевода на русский язык.
Но перепечатав на своем сайте это письмо, я думаю, что институт проверил их авторов, поскольку, судя по тематике своей деятельности, он нацелен на продвижение суверенитета личности, ограниченного правительства, частной собственности и рыночной экономики, что должно способствовать защите прав человека.


А то я смотрю первый раз слышу о таких уважаемых институтах )))
Они просто не имеют отношения к медицине, а борцы за права человека, чьи то гранты. Поэтому и опубликовали такую странную околесицу из верных аксиом из учебников вперемешку с устаревшими данными и полными вымыслами.
То есть статья для тех, кто хочет лечиться от коронавируса не у врачей, а у своеобразных BLM :wink:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:37

Действующий коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в России заполнен на 89%. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%», — сказал Кузнецов.

По словам представителя Минздрава, в случае необходимости ведомство вернет из резерва дополнительные места, которые перепрофилированы для обычных пациентов после спада заболеваемости. Он также отметил, что во время обострения пандемии число инфекционных коек наращивали до 184 тыс.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/29/09/2020/5 ... a0ad66e8b8

Так що не в тестах щастя, а в масках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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