беня забесплатно добро не делает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:45
беня забесплатно добро не делает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 29 вер, 2020 00:57
Поэтому за него и голосуют.
На этих выборах ему пост мэра снова практически гарантирован.
Додано: Вів 29 вер, 2020 01:03
Эта мысль была высказана Вами, как это часто бывает, очень быстро и, самое главное, безапелляционно, а потому преждевременно. Вас этому перед командировкой в Мозамбик научили?
Итак, оригинал письма был опубликован на сайте Американского института экономических исследований (штат Массачусетс):
Этот институт был основан в то время, когда никто из нас еще не существовал, а именно в 1933 году:
А перевод статьи был опубликован, похоже, на сайте Института Мизеса в Украине:
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 29 вер, 2020 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 вер, 2020 01:14
Для предметного разговора Вам стоило бы привести цифры "тривиальной ежегодной эпидемии гриппа".
Спасибо за ссылку на карту, но я прекрасно знаю, где находится 17 больница. А вот что Вы называете "районом"...
Метро "Маршала Жукова" или "Зовод Малышева" относятся к району 17 больницы или нет?
Это Вы о чём? Чего "добейся"?
Очередной болтун?
Додано: Вів 29 вер, 2020 01:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Оригинал письма опубликован на сайте
К слову там оказывается есть и подписи, точнее перечень тех кто вроде как подписался под письмом
Signed by 578 medical doctors
Signed by 1654 medically trained health professionals
Signed by 11819 citizens
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 вер, 2020 01:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А ты знаешь какие-то другие здания с центральным отоплением кроме тех что стоят на Московском проспекте и Плехановской вблизи пересечений с улицами Морозова, Кошкина и Соича? Я удивлен что такому великому знатоку коронавируса надо объяснять такие банальные вещи которые даже школьник поймет сразу. Или там так много жилых домов с центальным отоплением и водоснабжением что ты прям теряешься в догадках где же границы "района 17-й больницы"? Дай посчитаю....2, 4, 10, 1, 2, 4, 124 во всём его многообразии, 126, 128x2, 191, 193, 119, 121, 145, 147 - 20 домов. Ближайший жилой дом вне этого ареала находился уже минимум за километр у семиэтажки или за два на посёлке Артёма. Мегасложная задача очертить жилые дома возле 17-й больницы. И этот человек пишет мне про продуктивность спора...
Ах, колбасу 122 забыл, 21 дом
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 вер, 2020 01:58
Спасибо за подсказку, поскольку тоже поспешил, взяв за оригинал ссылку, которая размещена в завершении перевода на русский язык.
Но перепечатав на своем сайте это письмо, я думаю, что институт проверил их авторов, поскольку, судя по тематике своей деятельности, он нацелен на продвижение суверенитета личности, ограниченного правительства, частной собственности и рыночной экономики, что должно способствовать защите прав человека.
Додано: Вів 29 вер, 2020 02:30
1. Я никогда и нигде не выдавал себя за "великого знатока коронавируса". Видимо, в отличие от Вас.
2. Таки очередной болтун...
В ответ на конкретный вопрос "растекаетесь мыслию по дереву".
Додано: Вів 29 вер, 2020 08:07
А то я смотрю первый раз слышу о таких уважаемых институтах )))
Они просто не имеют отношения к медицине, а борцы за права человека, чьи то гранты. Поэтому и опубликовали такую странную околесицу из верных аксиом из учебников вперемешку с устаревшими данными и полными вымыслами.
То есть статья для тех, кто хочет лечиться от коронавируса не у врачей, а у своеобразных BLM
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 29 вер, 2020 08:37
Действующий коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в России заполнен на 89%. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%», — сказал Кузнецов.
По словам представителя Минздрава, в случае необходимости ведомство вернет из резерва дополнительные места, которые перепрофилированы для обычных пациентов после спада заболеваемости. Он также отметил, что во время обострения пандемии число инфекционных коек наращивали до 184 тыс.
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