Додано: Вів 29 вер, 2020 10:24

freeze написав: lapay написав: Так що не в тестах щастя, а в масках. Так що не в тестах щастя, а в масках.



Как тут говорят - забили коечный фонд больниц просто потому что тестов стали больше делать. Россиянам надо меньше тестов делать, тогда спадёт нагрузка на систему здравоохранения и меньше кашлять будут. Как тут говорят - забили коечный фонд больниц просто потому что тестов стали больше делать. Россиянам надо меньше тестов делать, тогда спадёт нагрузка на систему здравоохранения и меньше кашлять будут.



Нельзя не согласиться. Тесты как и маски - это глобальное зло. Нельзя не согласиться. Тесты как и маски - это глобальное зло.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California