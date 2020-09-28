Как тут говорят - забили коечный фонд больниц просто потому что тестов стали больше делать. Россиянам надо меньше тестов делать, тогда спадёт нагрузка на систему здравоохранения и меньше кашлять будут.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:42
Как тут говорят - забили коечный фонд больниц просто потому что тестов стали больше делать. Россиянам надо меньше тестов делать, тогда спадёт нагрузка на систему здравоохранения и меньше кашлять будут.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не прошло и месяца учебы как в Москве решили сделать школьные каникулы. С 5 по 18 октября.
Собянин объяснил решение по школьным каникулам:
"На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее"
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:07
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:17
При очереди на вакцинацию в десятки тысяч человек и предзаказы на миллионы из разных стран, вакцинировать 500 человек в сутки.
Пока выглядит так, что облажались с производством.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:24
Нельзя не согласиться. Тесты как и маски - это глобальное зло.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:25
Собянин - наглый брехун. Все известно, что дети не болеет, а если и болеют, то не заразны.
ЗЫ. Летают ли крокодилы? Летают, но очннь низко (с)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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