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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1857185818591860

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:42

  lapay написав:Так що не в тестах щастя, а в масках.


Как тут говорят - забили коечный фонд больниц просто потому что тестов стали больше делать. Россиянам надо меньше тестов делать, тогда спадёт нагрузка на систему здравоохранения и меньше кашлять будут. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не прошло и месяца учебы как в Москве решили сделать школьные каникулы. С 5 по 18 октября.

Собянин объяснил решение по школьным каникулам:

"На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее"
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:07

...уточняется, что широкая вакцинация от коронавируса начнется по мере увеличения производства и накопления информации от исследований.

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/09/28/1865518.html

Ускорение вакцинации от коронавируса невозможно. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», — сказал он.

Гинцбург рассказал, что в Москве сейчас вакцинируют 500-600 человек в сутки, успели привиться более 5 тыс. человек.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/29/1865546.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:17

  ЛАД написав:
Гинцбург рассказал, что в Москве сейчас вакцинируют 500-600 человек в сутки, успели привиться более 5 тыс. человек.


При очереди на вакцинацию в десятки тысяч человек и предзаказы на миллионы из разных стран, вакцинировать 500 человек в сутки.
Пока выглядит так, что облажались с производством.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:24

  freeze написав:
  lapay написав:Так що не в тестах щастя, а в масках.


Как тут говорят - забили коечный фонд больниц просто потому что тестов стали больше делать. Россиянам надо меньше тестов делать, тогда спадёт нагрузка на систему здравоохранения и меньше кашлять будут. :mrgreen:


Нельзя не согласиться. Тесты как и маски - это глобальное зло.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:25

  freeze написав:Не прошло и месяца учебы как в Москве решили сделать школьные каникулы. С 5 по 18 октября.

Собянин объяснил решение по школьным каникулам:

"На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее"


Собянин - наглый брехун. Все известно, что дети не болеет, а если и болеют, то не заразны.

ЗЫ. Летают ли крокодилы? Летают, но очннь низко (с)
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