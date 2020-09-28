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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1859186018611862>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.liga.net/health/opinion/my- ... onavirusom
"Зачем Украине этот карантин, или Драма-феерия "Победим COVID-19 голыми руками"
Павел Ковтонюк
замминистра здравоохранения Украины в 2016-2019 годах"
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:55

  Shram написав:Если я не ошибаюсь то Россия это первая страна которая уже широко производит вакцину.


Ошибаетесь, вторая страна, даже третья.
В Китае тремя разными разработками вакцин привиты уже десятки тысяч человек, гораздо больше, чем в РФ, в основном правда пока в армии.
Оксфордской вакциной АстраЗенека привиты уже больше 20 тысяч человек, гораздо больше, чем в РФ.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 29 вер, 2020 11:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:56

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал число летальных исходов от коронавируса, превысившее 1 млн, «страшным рубежом».

В заявлении главы организации отмечается, что это «ошеломляющая цифра», и потрясениям «не видно конца». .....
Генсек ООН также добавил, что людей убивает «дезинформация, связанная с вирусом», и призвал соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/29/1865536.html
Каков гад!
Так игнорировать письмо бельгийских врачей!
Враг народа. Расстрелять.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:11

Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.

На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.

«Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться», — поделился планами Береза.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146227-u-kandidata-na-post-mera-kieva-podtverzhden-koronavirus#ixzz6ZPt9OfK9
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:29

  freeze написав:
  Shram написав:Если я не ошибаюсь то Россия это первая страна которая уже широко производит вакцину.


Ошибаетесь, вторая страна, даже третья.
В Китае тремя разными разработками вакцин привиты уже десятки тысяч человек, гораздо больше, чем в РФ, в основном правда пока в армии.
Оксфордской вакциной АстраЗенека привиты уже больше 20 тысяч человек, гораздо больше, чем в РФ.


Но миллионы доз вакцин из них никто не произвел.
И их цифры сопоставимы с цифрами привитых в России.
Однако вы не написали что Китай или Британия облажались.

Кроме того, разве третий результат в мире по разработке и внедрению вакцины - это похоже на неудачу или то над чем можно посмеятся.
По мне так русские специалисты вполне себе показали достойные результаты.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:34

  Shram написав:Но миллионы доз вакцин из них никто не произвел.
И их цифры сопоставимы с цифрами привитых в России.
Однако вы не написали что Китай или Британия облажались.


Китай и Британия вакцинируют без всякой пропагандистской шумихи, практически молча, никому ничего не обещая и без боя там-тамов, поэтому они не могли облажаться.
В результате шума от российской вакцины было на сотни тысяч сообщений в СМИ, а на выхлопе, гораздо хуже тихих Китая и Британии.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:35

В Германии:
"Необходимо очень четко устранять локальные источники инфекции, иначе у нас будет 19 200 случаев заражения в день на Рождество", - сказала Меркель.
.....
Меркель также считает, что необходимо установить приоритеты, среди которых поддержка экономики, а также работа школ и детских садов. При этом "футбол второстепенный", отметила Меркель. Она также считает, что проблемными являются и вечеринки, посещение ресторанов и религиозных мероприятий.

https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/merkel-ozvuchila-prognoz-koronavirusu-germanii-1601305120.html

В Нидерландах:
Новые ограничения вводятся со вторника на три недели в трех самых больших городах - Амстердаме, Роттердаме и Гааге. В стране наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом - почти по 3 тысячи новых случаев заражения ежедневно и это рекордные показатели за все время пандемии.

С сегодня в трех городах требуется надевать маски при входе в супермаркеты и магазины, хотя ранее эта мера распространялась только на общественный транспорт. Бары и рестораны должны закрываться после 22:00.

Жителям Амстердама, Роттердама и Гааги рекомендовано избегать необязательных поездок между городами, по возможности работать из дому, а внутри своих жилищ избегать скоплений людей более трех человек. Также возвращен запрет на проведение спортивных соревнований со зрителями на трибунах.

https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/niderlandah-usilivayut-karantin-vpervye-budet-1601361299.html
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:47

  freeze написав:
  Shram написав:Но миллионы доз вакцин из них никто не произвел.
И их цифры сопоставимы с цифрами привитых в России.
Однако вы не написали что Китай или Британия облажались.


Китай и Британия вакцинируют без всякой пропагандистской шумихи, практически молча, никому ничего не обещая и без боя там-тамов, поэтому они не могли облажаться.
В результате шума от российской вакцины было на сотни тысяч сообщений в СМИ, а на выхлопе, гораздо хуже тихих Китая и Британии.


Шумиху создали СМИ, причем в основном нероссийские.
Российских власти и разработчики вполне нормально заявляли про сроки внедрения и про начало массовых вакцинаций.
Вроде про миллионы доз вакцины "через неделю" - никто не обещал.

Если лично у вас из-за шумихи в СМИ вдруг возникли завышенные ожидания от российской вакцины, то это вы облажались, а никак не русские фармацевты.
Ещё раз повторю, ваша попытка записать отличную работу и результаты русских ученых как некий фейл, выглядит смешно и нелепо.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:49

  Shram написав:Ещё раз повторю, ваша попытка записать отличную работу и результаты русских ученых как некий фейл, выглядит смешно и нелепо.


У вас проблемы с пониманием прочитанного.
Я написал про производство, а не про учёных. Учёные не пакуют в пробирки и не продают.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:54

  freeze написав:
  Shram написав:Ещё раз повторю, ваша попытка записать отличную работу и результаты русских ученых как некий фейл, выглядит смешно и нелепо.


У вас проблемы с пониманием прочитанного.
Я написал про производство, а не про учёных. Учёные не пакуют в пробирки и не продают.


А что не так с производством?
Кто-то из российских производителей обещал миллионы доз на конец сентября?
Вроде не было такого.
На данный момент явно рано судить что-то про производство, пройдет два-три месяца тогда и будет о чем поговорить.
А насчет продают - то есть уже достаточное количество запросов на предзаказ, так что думаю продать смогут, и на хорошую такую сумму.
Теперь уже точно не вернусь
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