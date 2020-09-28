Shram написав:Если я не ошибаюсь то Россия это первая страна которая уже широко производит вакцину.
Ошибаетесь, вторая страна, даже третья. В Китае тремя разными разработками вакцин привиты уже десятки тысяч человек, гораздо больше, чем в РФ, в основном правда пока в армии. Оксфордской вакциной АстраЗенека привиты уже больше 20 тысяч человек, гораздо больше, чем в РФ.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 29 вер, 2020 11:03, всього редагувалось 3 разів.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал число летальных исходов от коронавируса, превысившее 1 млн, «страшным рубежом».
В заявлении главы организации отмечается, что это «ошеломляющая цифра», и потрясениям «не видно конца». ..... Генсек ООН также добавил, что людей убивает «дезинформация, связанная с вирусом», и призвал соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.
Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.
На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.
«Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться», — поделился планами Береза.
Shram написав:Если я не ошибаюсь то Россия это первая страна которая уже широко производит вакцину.
Ошибаетесь, вторая страна, даже третья. В Китае тремя разными разработками вакцин привиты уже десятки тысяч человек, гораздо больше, чем в РФ, в основном правда пока в армии. Оксфордской вакциной АстраЗенека привиты уже больше 20 тысяч человек, гораздо больше, чем в РФ.
Но миллионы доз вакцин из них никто не произвел. И их цифры сопоставимы с цифрами привитых в России. Однако вы не написали что Китай или Британия облажались.
Кроме того, разве третий результат в мире по разработке и внедрению вакцины - это похоже на неудачу или то над чем можно посмеятся. По мне так русские специалисты вполне себе показали достойные результаты.
Shram написав:Но миллионы доз вакцин из них никто не произвел. И их цифры сопоставимы с цифрами привитых в России. Однако вы не написали что Китай или Британия облажались.
Китай и Британия вакцинируют без всякой пропагандистской шумихи, практически молча, никому ничего не обещая и без боя там-тамов, поэтому они не могли облажаться. В результате шума от российской вакцины было на сотни тысяч сообщений в СМИ, а на выхлопе, гораздо хуже тихих Китая и Британии.
"Необходимо очень четко устранять локальные источники инфекции, иначе у нас будет 19 200 случаев заражения в день на Рождество", - сказала Меркель. ..... Меркель также считает, что необходимо установить приоритеты, среди которых поддержка экономики, а также работа школ и детских садов. При этом "футбол второстепенный", отметила Меркель. Она также считает, что проблемными являются и вечеринки, посещение ресторанов и религиозных мероприятий.
Новые ограничения вводятся со вторника на три недели в трех самых больших городах - Амстердаме, Роттердаме и Гааге. В стране наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом - почти по 3 тысячи новых случаев заражения ежедневно и это рекордные показатели за все время пандемии.
С сегодня в трех городах требуется надевать маски при входе в супермаркеты и магазины, хотя ранее эта мера распространялась только на общественный транспорт. Бары и рестораны должны закрываться после 22:00.
Жителям Амстердама, Роттердама и Гааги рекомендовано избегать необязательных поездок между городами, по возможности работать из дому, а внутри своих жилищ избегать скоплений людей более трех человек. Также возвращен запрет на проведение спортивных соревнований со зрителями на трибунах.
Shram написав:Но миллионы доз вакцин из них никто не произвел. И их цифры сопоставимы с цифрами привитых в России. Однако вы не написали что Китай или Британия облажались.
Китай и Британия вакцинируют без всякой пропагандистской шумихи, практически молча, никому ничего не обещая и без боя там-тамов, поэтому они не могли облажаться. В результате шума от российской вакцины было на сотни тысяч сообщений в СМИ, а на выхлопе, гораздо хуже тихих Китая и Британии.
Шумиху создали СМИ, причем в основном нероссийские. Российских власти и разработчики вполне нормально заявляли про сроки внедрения и про начало массовых вакцинаций. Вроде про миллионы доз вакцины "через неделю" - никто не обещал.
Если лично у вас из-за шумихи в СМИ вдруг возникли завышенные ожидания от российской вакцины, то это вы облажались, а никак не русские фармацевты. Ещё раз повторю, ваша попытка записать отличную работу и результаты русских ученых как некий фейл, выглядит смешно и нелепо.
Shram написав:Ещё раз повторю, ваша попытка записать отличную работу и результаты русских ученых как некий фейл, выглядит смешно и нелепо.
У вас проблемы с пониманием прочитанного. Я написал про производство, а не про учёных. Учёные не пакуют в пробирки и не продают.
А что не так с производством? Кто-то из российских производителей обещал миллионы доз на конец сентября? Вроде не было такого. На данный момент явно рано судить что-то про производство, пройдет два-три месяца тогда и будет о чем поговорить. А насчет продают - то есть уже достаточное количество запросов на предзаказ, так что думаю продать смогут, и на хорошую такую сумму.