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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:07
Эксперты по дикой природе утверждают, что полмиллиона акул могут быть убиты в попытке создать эффективную вакцину против COVID-19.
Дело в том, что печень акулы содержит сквален, натуральное масло, которое можно использовать как лекарство, а также как средство повышения эффективности вакцины.
Если лекарство, содержащее сквален, поступит в производство, нужно будет убить около 250 000 акул, чтобы обеспечить по одной дозе для каждого человека. К таким выводам пришли во всемирной группе защитников природы, Shark Allies.
Эта цифра удваивается и становится еще более ужасной, если людям будет нужно две вакцины вместо одной для полной вакцинации от COVID-19.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 29 вер, 2020 12:12
vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав:
народ не понимает что такое лучевая нагрузка...
Фигня вопрос: надо лишь месяц рассказывать об этом в каждом выпуске новостей 1+1.
у канала 1+1 совсем другие задачи...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Вів 29 вер, 2020 12:23
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