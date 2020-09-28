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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1859186018611862

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Эксперты по дикой природе утверждают, что полмиллиона акул могут быть убиты в попытке создать эффективную вакцину против COVID-19.

Дело в том, что печень акулы содержит сквален, натуральное масло, которое можно использовать как лекарство, а также как средство повышения эффективности вакцины.

Если лекарство, содержащее сквален, поступит в производство, нужно будет убить около 250 000 акул, чтобы обеспечить по одной дозе для каждого человека. К таким выводам пришли во всемирной группе защитников природы, Shark Allies.

Эта цифра удваивается и становится еще более ужасной, если людям будет нужно две вакцины вместо одной для полной вакцинации от COVID-19.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:народ не понимает что такое лучевая нагрузка...

Фигня вопрос: надо лишь месяц рассказывать об этом в каждом выпуске новостей 1+1.

у канала 1+1 совсем другие задачи... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:23

https://youtu.be/POU4PtEFqsg
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