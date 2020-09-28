Додано: Вів 29 вер, 2020 12:07

Эксперты по дикой природе утверждают, что полмиллиона акул могут быть убиты в попытке создать эффективную вакцину против COVID-19.



Дело в том, что печень акулы содержит сквален, натуральное масло, которое можно использовать как лекарство, а также как средство повышения эффективности вакцины.



Если лекарство, содержащее сквален, поступит в производство, нужно будет убить около 250 000 акул, чтобы обеспечить по одной дозе для каждого человека. К таким выводам пришли во всемирной группе защитников природы, Shark Allies.



Эта цифра удваивается и становится еще более ужасной, если людям будет нужно две вакцины вместо одной для полной вакцинации от COVID-19.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat