Эксперты по дикой природе утверждают, что полмиллиона акул могут быть убиты в попытке создать эффективную вакцину против COVID-19.
Дело в том, что печень акулы содержит сквален, натуральное масло, которое можно использовать как лекарство, а также как средство повышения эффективности вакцины.
Если лекарство, содержащее сквален, поступит в производство, нужно будет убить около 250 000 акул, чтобы обеспечить по одной дозе для каждого человека. К таким выводам пришли во всемирной группе защитников природы, Shark Allies.
Эта цифра удваивается и становится еще более ужасной, если людям будет нужно две вакцины вместо одной для полной вакцинации от COVID-19.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.
На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.
«Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться», — поделился планами Береза.
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/kajdye-16-sekund-v-mire-ot-koronavirusa-umiraet-odin-chelovek-reuters "Каждые 16 секунд в мире от коронавируса умирает один человек – Reuters " Всего то как грипп...
А от гриппа сколько умирает? И кого вообще когда-либо интересовала эта цифра последние 30 лет?
Но и если почитать оригинал то вылезут любопытные детали, на которые насрать ковидиотам.
More than 5,400 people are dying around the world every 24 hours, according to Reuters calculations based on September averages, overwhelming funeral businesses and cemeteries.
ШТА?
Давайте уже выводы на основании заявления подподъездных экспертов.
И эти люди™ меня упрекали в том что я сравниваю заболеваемость короны и гриппа на базе того сколько заболело людей из моего личного окружения.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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_Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/kajdye-16-sekund-v-mire-ot-koronavirusa-umiraet-odin-chelovek-reuters "Каждые 16 секунд в мире от коронавируса умирает один человек – Reuters " Всего то как грипп...
это лишь говорит о том, что смертность от коронавируса от общей смертности составляет примерно 2%...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Вам уже несколько раз предлагали сходить в ковидные отделения, поработать. Увидеть самому насколько это стимулируется и приписывается.
На прошлой неделе, к примеру, в 12 больницу в Киеве в очереди стояли 18 скорых, Несколько отделений стали ковидными. По новым правилам, ПЦР не делают, а только ИФА всем поступающим, и таким образом "чистые" отделения становятся ковидными. Часть врачей уже написали заявления на увольнение.
Банально хорошие НЕ инфекционные врачи, не горят желанием работать с ковидом, за те же деньги. Страховок по ковиду из-за проф заболевания, не выплачивают, т.к. это зеленая плесень полностью переложила на главврачей и фонды больниц, соответственно, у главврача есть выбор, или выплатить десятку заболевших и обнулить счета больницы, или всеми способами не делать этого. С з/п похожая ситуация. Но зато ДОРОГИ под выборы. Такое отношение к деньгам на медицину и дороги, означает то что людей просто поменяли на дороги, т.е. каждая смерть которой могло не быть, на совести зеленой плесени, которая закатала людей и их жизни в дороги.