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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1860186118621863>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Эксперты по дикой природе утверждают, что полмиллиона акул могут быть убиты в попытке создать эффективную вакцину против COVID-19.

Дело в том, что печень акулы содержит сквален, натуральное масло, которое можно использовать как лекарство, а также как средство повышения эффективности вакцины.

Если лекарство, содержащее сквален, поступит в производство, нужно будет убить около 250 000 акул, чтобы обеспечить по одной дозе для каждого человека. К таким выводам пришли во всемирной группе защитников природы, Shark Allies.

Эта цифра удваивается и становится еще более ужасной, если людям будет нужно две вакцины вместо одной для полной вакцинации от COVID-19.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:народ не понимает что такое лучевая нагрузка...

Фигня вопрос: надо лишь месяц рассказывать об этом в каждом выпуске новостей 1+1.

у канала 1+1 совсем другие задачи... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:39

  ЛАД написав:
Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.

На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.

«Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться», — поделился планами Береза.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146227-u-kandidata-na-post-mera-kieva-podtverzhden-koronavirus#ixzz6ZPt9OfK9

данной персоне не могу пожелать выздоровления...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/world/news/kajdye ... ek-reuters
"Каждые 16 секунд в мире от коронавируса умирает один человек – Reuters "
Всего то как грипп...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:53

  Тракторист написав:данной персоне не могу пожелать выздоровления...

Чего только не сделаешь ради выборов. Юля сделала фальстарт, а Береза дождался нужного момента.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:54

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/kajdye-16-sekund-v-mire-ot-koronavirusa-umiraet-odin-chelovek-reuters
"Каждые 16 секунд в мире от коронавируса умирает один человек – Reuters "
Всего то как грипп...

А от гриппа сколько умирает?
И кого вообще когда-либо интересовала эта цифра последние 30 лет?

Но и если почитать оригинал то вылезут любопытные детали, на которые насрать ковидиотам.
More than 5,400 people are dying around the world every 24 hours, according to Reuters calculations based on September averages, overwhelming funeral businesses and cemeteries.

ШТА?

Давайте уже выводы на основании заявления подподъездных экспертов.

И эти люди™ меня упрекали в том что я сравниваю заболеваемость короны и гриппа на базе того сколько заболело людей из моего личного окружения. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:08

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/kajdye-16-sekund-v-mire-ot-koronavirusa-umiraet-odin-chelovek-reuters
"Каждые 16 секунд в мире от коронавируса умирает один человек – Reuters "
Всего то как грипп...

это лишь говорит о том, что смертность от коронавируса от общей смертности составляет примерно 2%...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:25

Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19 - https://news.finance.ua/ru/news/-/47921 ... s-covid-19

вот так и стимулируется рост заболеваемости... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:48

  Shram написав:......
Ещё раз повторю, ваша попытка записать отличную работу и результаты русских ученых как некий фейл, выглядит смешно и нелепо.

Точнее, российских.
И шумиху поднимали не СМИ, а политики. На самом высоком уровне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:56

  Тракторист написав:Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19 - https://news.finance.ua/ru/news/-/47921 ... s-covid-19

вот так и стимулируется рост заболеваемости... ;)

Вам уже несколько раз предлагали сходить в ковидные отделения, поработать.
Увидеть самому насколько это стимулируется и приписывается.

На прошлой неделе, к примеру, в 12 больницу в Киеве в очереди стояли 18 скорых,
Несколько отделений стали ковидными.
По новым правилам, ПЦР не делают, а только ИФА всем поступающим, и таким образом "чистые" отделения становятся ковидными.
Часть врачей уже написали заявления на увольнение.

Банально хорошие НЕ инфекционные врачи, не горят желанием работать с ковидом, за те же деньги. Страховок по ковиду из-за проф заболевания, не выплачивают, т.к. это зеленая плесень полностью переложила на главврачей и фонды больниц, соответственно, у главврача есть выбор, или выплатить десятку заболевших и обнулить счета больницы, или всеми способами не делать этого. С з/п похожая ситуация.
Но зато ДОРОГИ под выборы.
Такое отношение к деньгам на медицину и дороги, означает то что людей просто поменяли на дороги, т.е. каждая смерть которой могло не быть, на совести зеленой плесени, которая закатала людей и их жизни в дороги.
_Mykola_
 
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