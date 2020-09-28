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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1860186118621863

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:04

о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых" :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=s9s9w_WIbKc

кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:10

  Тракторист написав:Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19 - https://news.finance.ua/ru/news/-/47921 ... s-covid-19

вот так и стимулируется рост заболеваемости... ;)

МВД со старта из ковид-фонда выплатили 3.5 млрд без всякого участия в "помощи".
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:19

  19yuriy91 написав:о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых" :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=s9s9w_WIbKc

кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.

очень серьезный источник. Круче тока Дудь.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:25

Re: врачи

Мы, бельгийские врачи и медицинские работники, хотим выразить нашу серьезную озабоченность развитием ситуации, связанной со вспышкой вируса SARS–CoV–2 в последние месяцы. Мы призываем политиков быть независимыми и критически информированными в процессе принятия решений и в применении мер, направленных на борьбу с эпидемией. Мы просим открытых дебатов, где будут представлены все эксперты без какой–либо цензуры. После первоначальной паники вокруг covid–19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину — у чрезвычайной ситуации больше нет медицинского оправдания.
Текущее управление кризисом стало совершенно диспропорциональным и приносит больше вреда, чем пользы.
Мы призываем к прекращению действия всех принятых мер и к немедленному восстановлению нашего нормального демократического управления и правовых структур, а также всех наших гражданских свобод..
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Эксперты по дикой природе утверждают, что полмиллиона акул могут быть убиты в попытке создать эффективную вакцину против COVID-19.

ну все, сворачиваем лавочку, а то полмилиона акул вымрет... лучше пусть пару миллиардов человек вымрет, надеюсь среди них не будет этих "экспертов", а то как то обидно получится.

  19yuriy91 написав:кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.

Тестирование и массовое производство нынче сложнее изобретательности. Вон из-за акул например)
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:47

  sequence написав:
  19yuriy91 написав:о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых" :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=s9s9w_WIbKc

кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.

очень серьезный источник. Круче тока Дудь.


ну офросисточники, прям, кладезь серьезности и правдивости
тем более, что это не только лично автора видео точка зрения

возразить видео есть чем?
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:52

  ЛАД написав:
Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.

На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.

«Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться», — поделился планами Береза.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/146227-u-kandidata-na-post-mera-kieva-podtverzhden-koronavirus#ixzz6ZPt9OfK9

Правильно. А то был как олх, без короны
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:56

  Тракторист написав:Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19 - https://news.finance.ua/ru/news/-/47921 ... s-covid-19

вот так и стимулируется рост заболеваемости... ;)

Пока есть "мотивация" - будут и "волны"
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:58

  _Mykola_ написав:Банально хорошие НЕ инфекционные врачи, не горят желанием работать с ковидом, за те же деньги

Они не горят желанием работать, вообще.
Горят желанием косить бабло
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:00

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19 - https://news.finance.ua/ru/news/-/47921 ... s-covid-19

вот так и стимулируется рост заболеваемости... ;)

МВД со старта из ковид-фонда выплатили 3.5 млрд без всякого участия в "помощи".

Если бы короно-гриппа не было, то для такого его стоило бы придумать :)
Украина - богатая страна!
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