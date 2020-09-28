кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:04
о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых"
кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:10
МВД со старта из ковид-фонда выплатили 3.5 млрд без всякого участия в "помощи".
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:19
очень серьезный источник. Круче тока Дудь.
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:25
Re: врачи
Мы, бельгийские врачи и медицинские работники, хотим выразить нашу серьезную озабоченность развитием ситуации, связанной со вспышкой вируса SARS–CoV–2 в последние месяцы. Мы призываем политиков быть независимыми и критически информированными в процессе принятия решений и в применении мер, направленных на борьбу с эпидемией. Мы просим открытых дебатов, где будут представлены все эксперты без какой–либо цензуры. После первоначальной паники вокруг covid–19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину — у чрезвычайной ситуации больше нет медицинского оправдания.
Текущее управление кризисом стало совершенно диспропорциональным и приносит больше вреда, чем пользы.
Мы призываем к прекращению действия всех принятых мер и к немедленному восстановлению нашего нормального демократического управления и правовых структур, а также всех наших гражданских свобод..
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ну все, сворачиваем лавочку, а то полмилиона акул вымрет... лучше пусть пару миллиардов человек вымрет, надеюсь среди них не будет этих "экспертов", а то как то обидно получится.
Тестирование и массовое производство нынче сложнее изобретательности. Вон из-за акул например)
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:47
ну офросисточники, прям, кладезь серьезности и правдивости
тем более, что это не только лично автора видео точка зрения
возразить видео есть чем?
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:52
Правильно. А то был как олх, без короны
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:56
Пока есть "мотивация" - будут и "волны"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:58
Они не горят желанием работать, вообще.
Горят желанием косить бабло
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:00
Если бы короно-гриппа не было, то для такого его стоило бы придумать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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