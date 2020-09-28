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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1861186218631864

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:56

  19yuriy91 написав:
  sequence написав:
  19yuriy91 написав:о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых" :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=s9s9w_WIbKc

кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.

очень серьезный источник. Круче тока Дудь.


ну офросисточники, прям, кладезь серьезности и правдивости
тем более, что это не только лично автора видео точка зрения

возразить видео есть чем?

Я, собственно, не понял, о чём спор?
Вся суть видео на последней минуте - 3 российских лекарства это фуфломицины, а вакцина заслуживает серьёзного внимания.
Вполне вероятно, так и есть.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:58

  vitaliian написав:
  freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,
извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.


Если в этом контексте идет речь о так называемом насилии при необходимости пройти флюорографию или гинекологический осмотр для женщин, то я разделяю эту необходимость с определенными оговорками. Раз в году флюшку делать желательно, равно как и проходить диспансеризацию. Зачем узнавать об онкологии или туберкулезе легких в последний момент ? Понятно, что на получение каких-то справок делать много раз в году флюшку - это уже здоровью вредить. Есть отметка о прохождении флюорографии, она действительна на какой-то период.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:59

На ветке продолжается политсрач.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:29

  freeze написав:Насильно никого не заставляют, если человек хочет сигануть в окно с 9-этажа, это его полное право. Если человек хочет использовать ненадежный метод, но дешёвый, это его тоже полное право. Тут у нас в стране полная свобода.


Звучат в ваших постах нотки снобизма, интеллектуального превосходства и возможно осуждения по отношению к ряду людей. А ведь никто не знает как он поведет в экстремальной ситуации, включая заболевание, пока событие не свершится. Вытяжка из акульих плавников - это старый баян с конца 90-х. Но в то время это было новинкой. У моего товарища отец уходил в те времена от онкологии желудка. Ничего из традиционно имеющегося не могло помочь. Семья думала о применении этого средства, дававшего им надежду.
А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ? С тезисом о полной свободе в стране согласен. У нас системно освобождают карманы граждан.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:08

  tumos написав:А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ?


Справедливости на Земле нет, увы.
Как сказал председатель ЕС в ответ на какую-то просьбу Зеленского - Евросоюз вам не банкомат.
Возможно ненадежный, но дешёвый метод использовать вообще не надо. Небольшие выкинутые на ветер деньги, это тоже деньги.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:09

Re: бедные

  vitaliy_berdinskikh написав:после положительного теста. КТ подтвердил воспаление легких. И что, забрали в 22-ю или 17-ю? Та хрен там - дома лечится.

Да. Заносят во все базы. Прозванивают телы, чтобы типа по улице не шлялись всей семьей, и если сам в поликлинику пришел, то сам и домой лечиться/изолироваться дойдешь.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:12

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19 - https://news.finance.ua/ru/news/-/47921 ... s-covid-19

вот так и стимулируется рост заболеваемости... ;)

МВД со старта из ковид-фонда выплатили 3.5 млрд без всякого участия в "помощи".

В нацполе есть категория служащих, кторые постоянно находятся в контакте с населением. Например - следственно-оперативные группы. Ковидников не обходят стороной криминальные события. К ним тоже едут на выезд. Вероятно идут доплаты полицейским из контингента риска. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:24

  19yuriy91 написав:о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых" :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=s9s9w_WIbKc

кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.

Их вакцина от эболы тоже фейк ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:24

  _Mykola_ написав:На прошлой неделе, к примеру, в 12 больницу в Киеве в очереди стояли 18 скорых

очередь из скорых это не показатель высокой заболеваемости, а всего лишь плохая организация работы...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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