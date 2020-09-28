freeze написав:нельзя насильно заставить сделать КТ,
извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.
Если в этом контексте идет речь о так называемом насилии при необходимости пройти флюорографию или гинекологический осмотр для женщин, то я разделяю эту необходимость с определенными оговорками. Раз в году флюшку делать желательно, равно как и проходить диспансеризацию. Зачем узнавать об онкологии или туберкулезе легких в последний момент ? Понятно, что на получение каких-то справок делать много раз в году флюшку - это уже здоровью вредить. Есть отметка о прохождении флюорографии, она действительна на какой-то период.
freeze написав:Насильно никого не заставляют, если человек хочет сигануть в окно с 9-этажа, это его полное право. Если человек хочет использовать ненадежный метод, но дешёвый, это его тоже полное право. Тут у нас в стране полная свобода.
Звучат в ваших постах нотки снобизма, интеллектуального превосходства и возможно осуждения по отношению к ряду людей. А ведь никто не знает как он поведет в экстремальной ситуации, включая заболевание, пока событие не свершится. Вытяжка из акульих плавников - это старый баян с конца 90-х. Но в то время это было новинкой. У моего товарища отец уходил в те времена от онкологии желудка. Ничего из традиционно имеющегося не могло помочь. Семья думала о применении этого средства, дававшего им надежду. А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ? С тезисом о полной свободе в стране согласен. У нас системно освобождают карманы граждан.
tumos написав:А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ?
Справедливости на Земле нет, увы. Как сказал председатель ЕС в ответ на какую-то просьбу Зеленского - Евросоюз вам не банкомат. Возможно ненадежный, но дешёвый метод использовать вообще не надо. Небольшие выкинутые на ветер деньги, это тоже деньги.
МВД со старта из ковид-фонда выплатили 3.5 млрд без всякого участия в "помощи".
В нацполе есть категория служащих, кторые постоянно находятся в контакте с населением. Например - следственно-оперативные группы. Ковидников не обходят стороной криминальные события. К ним тоже едут на выезд. Вероятно идут доплаты полицейским из контингента риска. ИМХО.