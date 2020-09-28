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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1861186218631864 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Вів 29 вер, 2020 15:56 19yuriy91 написав: sequence написав: 19yuriy91 написав: о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых"



https://www.youtube.com/watch?v=s9s9w_WIbKc



кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины. о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых"кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.

очень серьезный источник. Круче тока Дудь. очень серьезный источник. Круче тока Дудь.



ну офросисточники, прям, кладезь серьезности и правдивости

тем более, что это не только лично автора видео точка зрения



возразить видео есть чем? ну офросисточники, прям, кладезь серьезности и правдивоститем более, что это не только лично автора видео точка зрениявозразить видео есть чем?

Я, собственно, не понял, о чём спор?

Вся суть видео на последней минуте - 3 российских лекарства это фуфломицины, а вакцина заслуживает серьёзного внимания.

Вполне вероятно, так и есть. Я, собственно, не понял, о чём спор?Вся суть видео на последней минуте - 3 российских лекарства это фуфломицины, а вакцина заслуживает серьёзного внимания.Вполне вероятно, так и есть. ЛАД 2 Повідомлень: 17279 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4549 раз. Подякували: 4228 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 15:58 vitaliian написав: freeze написав: нельзя насильно заставить сделать КТ, нельзя насильно заставить сделать КТ, извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд. извините что встреваю, флюрограмму именно заставляют делать, нужна была справка, сразу же направили на флюрограмму без неё типа никак, в итоге справку купил по интернету. Конечно флюрограмма и кт не одно и тоже по лучевой нагрузке, но кт хотя бы назначают по делу, а не всем вподряд.



Если в этом контексте идет речь о так называемом насилии при необходимости пройти флюорографию или гинекологический осмотр для женщин, то я разделяю эту необходимость с определенными оговорками. Раз в году флюшку делать желательно, равно как и проходить диспансеризацию. Зачем узнавать об онкологии или туберкулезе легких в последний момент ? Понятно, что на получение каких-то справок делать много раз в году флюшку - это уже здоровью вредить. Есть отметка о прохождении флюорографии, она действительна на какой-то период. Если в этом контексте идет речь о так называемом насилии при необходимости пройти флюорографию или гинекологический осмотр для женщин, то я разделяю эту необходимость с определенными оговорками. Раз в году флюшку делать желательно, равно как и проходить диспансеризацию. Зачем узнавать об онкологии или туберкулезе легких в последний момент ? Понятно, что на получение каких-то справок делать много раз в году флюшку - это уже здоровью вредить. Есть отметка о прохождении флюорографии, она действительна на какой-то период. tumos Повідомлень: 1186 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 15:59 На ветке продолжается политсрач.

Как писал Чай: "Сумно, б..." ЛАД 2 Повідомлень: 17279 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4549 раз. Подякували: 4228 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 16:29 freeze написав: Насильно никого не заставляют, если человек хочет сигануть в окно с 9-этажа, это его полное право. Если человек хочет использовать ненадежный метод, но дешёвый, это его тоже полное право. Тут у нас в стране полная свобода. Насильно никого не заставляют, если человек хочет сигануть в окно с 9-этажа, это его полное право. Если человек хочет использовать ненадежный метод, но дешёвый, это его тоже полное право. Тут у нас в стране полная свобода.



Звучат в ваших постах нотки снобизма, интеллектуального превосходства и возможно осуждения по отношению к ряду людей. А ведь никто не знает как он поведет в экстремальной ситуации, включая заболевание, пока событие не свершится. Вытяжка из акульих плавников - это старый баян с конца 90-х. Но в то время это было новинкой. У моего товарища отец уходил в те времена от онкологии желудка. Ничего из традиционно имеющегося не могло помочь. Семья думала о применении этого средства, дававшего им надежду.

А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ? С тезисом о полной свободе в стране согласен. У нас системно освобождают карманы граждан. Звучат в ваших постах нотки снобизма, интеллектуального превосходства и возможно осуждения по отношению к ряду людей. А ведь никто не знает как он поведет в экстремальной ситуации, включая заболевание, пока событие не свершится. Вытяжка из акульих плавников - это старый баян с конца 90-х. Но в то время это было новинкой. У моего товарища отец уходил в те времена от онкологии желудка. Ничего из традиционно имеющегося не могло помочь. Семья думала о применении этого средства, дававшего им надежду.А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ? С тезисом о полной свободе в стране согласен. У нас системно освобождают карманы граждан. tumos Повідомлень: 1186 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 17:08 tumos написав: А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ? А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ?



Справедливости на Земле нет, увы.

Как сказал председатель ЕС в ответ на какую-то просьбу Зеленского - Евросоюз вам не банкомат.

Возможно ненадежный, но дешёвый метод использовать вообще не надо. Небольшие выкинутые на ветер деньги, это тоже деньги. Справедливости на Земле нет, увы.Как сказал председатель ЕС в ответ на какую-то просьбу Зеленского - Евросоюз вам не банкомат.Возможно ненадежный, но дешёвый метод использовать вообще не надо. Небольшие выкинутые на ветер деньги, это тоже деньги. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18519 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4449 раз. Подякували: 7171 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 17:09 Re: бедные vitaliy_berdinskikh написав: после положительного теста. КТ подтвердил воспаление легких. И что, забрали в 22-ю или 17-ю? Та хрен там - дома лечится. после положительного теста. КТ подтвердил воспаление легких. И что, забрали в 22-ю или 17-ю? Та хрен там - дома лечится.

Да. Заносят во все базы. Прозванивают телы, чтобы типа по улице не шлялись всей семьей, и если сам в поликлинику пришел, то сам и домой лечиться/изолироваться дойдешь. Да. Заносят во все базы. Прозванивают телы, чтобы типа по улице не шлялись всей семьей, и если сам в поликлинику пришел, то сам и домой лечиться/изолироваться дойдешь. sal Повідомлень: 3949 З нами з: 25.03.16 Подякував: 807 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 17:12 antey1969 написав: Тракторист написав: Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19 -



вот так и стимулируется рост заболеваемости... Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19 - https://news.finance.ua/ru/news/-/47921 ... s-covid-19 вот так и стимулируется рост заболеваемости...

МВД со старта из ковид-фонда выплатили 3.5 млрд без всякого участия в "помощи". МВД со старта из ковид-фонда выплатили 3.5 млрд без всякого участия в "помощи".

В нацполе есть категория служащих, кторые постоянно находятся в контакте с населением. Например - следственно-оперативные группы. Ковидников не обходят стороной криминальные события. К ним тоже едут на выезд. Вероятно идут доплаты полицейским из контингента риска. ИМХО. В нацполе есть категория служащих, кторые постоянно находятся в контакте с населением. Например - следственно-оперативные группы. Ковидников не обходят стороной криминальные события. К ним тоже едут на выезд. Вероятно идут доплаты полицейским из контингента риска. ИМХО. tumos Повідомлень: 1186 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 17:24 19yuriy91 написав: о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых"



https://www.youtube.com/watch?v=s9s9w_WIbKc



кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины. о росвакцине, об "отличной работе и результатах русских ученых"кстати, один роснаучсотрудник сказал, вроде, что за годы своей незалежности в рф не было изобретено НИ ОДНОЙ вакцины.

Их вакцина от эболы тоже фейк ? Их вакцина от эболы тоже фейк ? tumos Повідомлень: 1186 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 17:24 _Mykola_ написав: На прошлой неделе, к примеру, в 12 больницу в Киеве в очереди стояли 18 скорых На прошлой неделе, к примеру, в 12 больницу в Киеве в очереди стояли 18 скорых

очередь из скорых это не показатель высокой заболеваемости, а всего лишь плохая организация работы... очередь из скорых это не показатель высокой заболеваемости, а всего лишь плохая организация работы... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4960 З нами з: 06.08.08 Подякував: 259 раз. Подякували: 785 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1861186218631864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7236 1654051

ЛОБ П'ят 25 вер, 2020 15:54