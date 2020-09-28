Додано: Вів 29 вер, 2020 16:29

freeze написав: Насильно никого не заставляют, если человек хочет сигануть в окно с 9-этажа, это его полное право. Если человек хочет использовать ненадежный метод, но дешёвый, это его тоже полное право. Тут у нас в стране полная свобода. Насильно никого не заставляют, если человек хочет сигануть в окно с 9-этажа, это его полное право. Если человек хочет использовать ненадежный метод, но дешёвый, это его тоже полное право. Тут у нас в стране полная свобода.

Звучат в ваших постах нотки снобизма, интеллектуального превосходства и возможно осуждения по отношению к ряду людей. А ведь никто не знает как он поведет в экстремальной ситуации, включая заболевание, пока событие не свершится. Вытяжка из акульих плавников - это старый баян с конца 90-х. Но в то время это было новинкой. У моего товарища отец уходил в те времена от онкологии желудка. Ничего из традиционно имеющегося не могло помочь. Семья думала о применении этого средства, дававшего им надежду.А если человек не хочет использовать ненадежный дешевый метод, но прибегает к нему в силу отсутствия финансов ? С тезисом о полной свободе в стране согласен. У нас системно освобождают карманы граждан.