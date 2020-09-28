Додано: Вів 29 вер, 2020 20:10

tumos написав: Якобы могут предложить родственнику умершего от не ковида проставить диагноз - ковид. Сумма, получаемая родственником, в районе 6000 грн. Клевещут наверное.

Теоретически в нашей стране возможно всё, но на практике выглядит сомнительно.Лаборатории это своя епархия, в основном за пределами больниц, со своими начальниками, патологоанатомы своя епархия.Если человек умер не от коронавируса, значит он лечился в некороновирусном отделении, там свои начальники.В схеме значит кроме перечисленных присутствуют и сотрудники коронавирусного отделения, и родственники усопшего.Кроме того деньги надо обналичить, то есть задействовать ещё людей.А как там пословица у теневого мира, если знает больше двух человек, то значит знает прокурор.Кроме того есть мэр и чиновники в мэрии, которых начинает сношать вышестоящее начальство за то, что мрут как мухи, и они должны теряя рейтинг вводить какие то ограничения.