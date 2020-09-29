Порошенко заразился коронавирусом. Пиар тренд среди политиков, заболей коронавирусом и «победи» его. Далее легко можешь использовать это в своей политической агитации. В кулуарах уже давно поговаривают, что топ политики заражаются коронавирусом, чтобы не делать в дальнейшем вакцинацию. Якобы у них уже появляются антитела и т.д.
antey1969 написав:Разница с медиками составляет 900 млн грн. Но они окромя как за контактность "опергрупп" нагло тратят госсредства еще на оборудование, организацию изоляторов, медикаменты, расходники, карантинные меры внутри больниц, дезинфекцию и повышенные коммунальные услуги. А как тут выразились, 4.4 млрд на ковид клиникам - это ужасающе много. Нет, ну если МВД отстреливает корону по подворотням очередями, то таки да, надо борьбу в внутренним врагом поддержать, дабы у бравых аваковских парней не кончились патроны и перегревающиеся стволы меняли вовремя.
В распиле не участвую. Так что масштабы, конкретные суммы мне не известны. Слухи по системе здравоохранения доходили. Какая то сволочь на трамвайной остановке говорила. Якобы могут предложить родственнику умершего от не ковида проставить диагноз - ковид. Сумма, получаемая родственником, в районе 6000 грн. Клевещут наверное.
tumos написав:Якобы могут предложить родственнику умершего от не ковида проставить диагноз - ковид. Сумма, получаемая родственником, в районе 6000 грн. Клевещут наверное.
Теоретически в нашей стране возможно всё, но на практике выглядит сомнительно. Лаборатории это своя епархия, в основном за пределами больниц, со своими начальниками, патологоанатомы своя епархия. Если человек умер не от коронавируса, значит он лечился в некороновирусном отделении, там свои начальники. В схеме значит кроме перечисленных присутствуют и сотрудники коронавирусного отделения, и родственники усопшего. Кроме того деньги надо обналичить, то есть задействовать ещё людей. А как там пословица у теневого мира, если знает больше двух человек, то значит знает прокурор. Кроме того есть мэр и чиновники в мэрии, которых начинает сношать вышестоящее начальство за то, что мрут как мухи, и они должны теряя рейтинг вводить какие то ограничения.
Сегодня узнала, что лаборатории (платные, кстати, в Киеве) не принимают пациентов с температурой и др. признаками ОРВИ для сдачи мазка из зева на Ковид. При этом в обычной поликлинике врачи-терапевты принимают таких пациентов, сидя в обычной маске, заглядывают им в горло, просят покашлять... Интересно, это только у нас в стране? У меня вопрос - куда обращаться пациентам с ОРВИ, чтобы сдать анализ на ковид?
Вкладчик1234 написав:Порошенко заразился коронавирусом. Пиар тренд среди политиков, заболей коронавирусом и «победи» его. Далее легко можешь использовать это в своей политической агитации. В кулуарах уже давно поговаривают, что топ политики заражаются коронавирусом, чтобы не делать в дальнейшем вакцинацию. Якобы у них уже появляются антитела и т.д.