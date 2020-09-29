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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1863186418651866>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:27

Порошенко заразился коронавирусом.
Пиар тренд среди политиков, заболей коронавирусом и «победи» его. Далее легко можешь использовать это в своей политической агитации.
В кулуарах уже давно поговаривают, что топ политики заражаются коронавирусом, чтобы не делать в дальнейшем вакцинацию. Якобы у них уже появляются антитела и т.д.

https://t.me/skosoi/2167
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:В кулуарах уже давно поговаривают, что топ политики заражаются коронавирусом, чтобы не делать в дальнейшем вакцинацию. Якобы у них уже появляются антитела и т.д.

https://t.me/skosoi/2167


Какую то ересь пишут телеграмщики.
Только идиот может выбрать заразиться настоящим живым вирусом, любым, чтобы не делать вакцинацию неживыми частичками оболочки того же самого вируса.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:50

freeze, тут согласен.
Скорее не заражаются, а просто симулируют и хайпуются
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:52

  antey1969 написав:Разница с медиками составляет 900 млн грн. Но они окромя как за контактность "опергрупп" нагло тратят госсредства еще на оборудование, организацию изоляторов, медикаменты, расходники, карантинные меры внутри больниц, дезинфекцию и повышенные коммунальные услуги.
А как тут выразились, 4.4 млрд на ковид клиникам - это ужасающе много.
Нет, ну если МВД отстреливает корону по подворотням очередями, то таки да, надо борьбу в внутренним врагом поддержать, дабы у бравых аваковских парней не кончились патроны и перегревающиеся стволы меняли вовремя.


В распиле не участвую. Так что масштабы, конкретные суммы мне не известны. Слухи по системе здравоохранения доходили. Какая то сволочь на трамвайной остановке говорила. Якобы могут предложить родственнику умершего от не ковида проставить диагноз - ковид. Сумма, получаемая родственником, в районе 6000 грн. Клевещут наверное.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:Якобы могут предложить родственнику умершего от не ковида проставить диагноз - ковид. Сумма, получаемая родственником, в районе 6000 грн. Клевещут наверное.


Теоретически в нашей стране возможно всё, но на практике выглядит сомнительно.
Лаборатории это своя епархия, в основном за пределами больниц, со своими начальниками, патологоанатомы своя епархия.
Если человек умер не от коронавируса, значит он лечился в некороновирусном отделении, там свои начальники.
В схеме значит кроме перечисленных присутствуют и сотрудники коронавирусного отделения, и родственники усопшего.
Кроме того деньги надо обналичить, то есть задействовать ещё людей.
А как там пословица у теневого мира, если знает больше двух человек, то значит знает прокурор.
Кроме того есть мэр и чиновники в мэрии, которых начинает сношать вышестоящее начальство за то, что мрут как мухи, и они должны теряя рейтинг вводить какие то ограничения.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:28

  tumos написав:Якобы могут предложить родственнику умершего от не ковида проставить диагноз - ковид. Сумма, получаемая родственником, в районе 6000 грн. Клевещут наверное.


Краще заднім числом оформити медиком.
ВРУ прирівняла померлих від Covid-19 медиків до учасників бойових дій
Сім'ї померлих лікарів зможуть отримати 1,5 млн грн страхових виплат та користуватися пільгами https://zaxid.net/vru_pririvnyala_pomer ... y_n1501923
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:50

Сегодня узнала, что лаборатории (платные, кстати, в Киеве) не принимают пациентов с температурой и др. признаками ОРВИ для сдачи мазка из зева на Ковид.
При этом в обычной поликлинике врачи-терапевты принимают таких пациентов, сидя в обычной маске, заглядывают им в горло, просят покашлять...
Интересно, это только у нас в стране?
У меня вопрос - куда обращаться пациентам с ОРВИ, чтобы сдать анализ на ковид?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:07

  Lady_N написав:Сегодня узнала, что лаборатории (платные, кстати, в Киеве) не принимают пациентов с температурой и др. признаками ОРВИ для сдачи мазка из зева на Ковид.


А мне интересно, это во всех лабораториях такое или в каких-то особенных, только в Киеве или везде в Украине :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:10

  Вкладчик1234 написав:Порошенко заразился коронавирусом.

Зображення
  Вкладчик1234 написав:Пиар тренд среди политиков, заболей коронавирусом и «победи» его. Далее легко можешь использовать это в своей политической агитации.

Зображення
  Вкладчик1234 написав:В кулуарах уже давно поговаривают, что топ политики заражаются коронавирусом, чтобы не делать в дальнейшем вакцинацию. Якобы у них уже появляются антитела и т.д.

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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:11

  Вкладчик1234 написав:Порошенко заразился коронавирусом.
Пиар тренд среди политиков, заболей коронавирусом и «победи» его. Далее легко можешь использовать это в своей политической агитации.
В кулуарах уже давно поговаривают, что топ политики заражаются коронавирусом, чтобы не делать в дальнейшем вакцинацию. Якобы у них уже появляются антитела и т.д.

https://t.me/skosoi/2167

если он помрёт, то это будет даже лучше чем его посадка на нары... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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