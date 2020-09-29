freeze
Мне трудно судить. Надо знать сколько больнице выделяют средств на сопровождение одного ковидника. Тогда можно оценить стоит ли игра свеч.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:14
freeze
Мне трудно судить. Надо знать сколько больнице выделяют средств на сопровождение одного ковидника. Тогда можно оценить стоит ли игра свеч.
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну хоч раз, на ватній вулиці, свято...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Могу ошибаться, но это вроде называется типа хищение бюджетных средств организованной группой лиц по предварительному сговору и тянет на крутой срок, при условии задействования в схеме большого числа посторонних людей и огромной вероятности слива информации в правоохранительные органы, плюс единичность схемы так как в целой области за день умирают максимум несколько человек, в том числе и настоящие ковидники, эта ситуация выглядит маловероятно.
Есть гораздо более спокойные и безопасные способы освоить бюджетные деньги.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:43
Видимо "наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ.
Будет только ковид. Симптомный, бессимптомный, недообследованный, недовыявленный - но ковид!
Чихнул? - У тебя ковид!
Даже если не чихнул - то у тебя тоже ковид. Просто бессимптомный
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ковид это и есть ОРВИ.
Но надо отметить явно положительный факт, что нековидных ОРВИ стало со всеми этими мерами предосторожности просто намного меньше, редко слышен кашель в транспорте и на улице, даже людей с на насморком стало меньше.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:06
Наверное практически распил бюджета в любой сфере попадает под эту формулировку. ) Но ведь пилят.
Со схемами распила бюджета на уровне больницы не знаком. ) Но что-то мне подсказывает, что альтернативные способы все-равно будут попадать под вашу цитату. )
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:16
Во всех форумных лабораториях.
P.s. Та же, как и распил бюджетных средств по методу, описанному tumos'ом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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