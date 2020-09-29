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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1863186418651866

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:14

freeze
Мне трудно судить. Надо знать сколько больнице выделяют средств на сопровождение одного ковидника. Тогда можно оценить стоит ли игра свеч.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:если он помрёт, то это будет даже лучше чем его посадка на нары...

Ну хоч раз, на ватній вулиці, свято...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:freeze
Мне трудно судить. Надо знать сколько больнице выделяют средств на сопровождение одного ковидника. Тогда можно оценить стоит ли игра свеч.


Могу ошибаться, но это вроде называется типа хищение бюджетных средств организованной группой лиц по предварительному сговору и тянет на крутой срок, при условии задействования в схеме большого числа посторонних людей и огромной вероятности слива информации в правоохранительные органы, плюс единичность схемы так как в целой области за день умирают максимум несколько человек, в том числе и настоящие ковидники, эта ситуация выглядит маловероятно.
Есть гораздо более спокойные и безопасные способы освоить бюджетные деньги.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:43

  Lady_N написав:Сегодня узнала, что лаборатории (платные, кстати, в Киеве) не принимают пациентов с температурой и др. признаками ОРВИ для сдачи мазка из зева на Ковид.
При этом в обычной поликлинике врачи-терапевты принимают таких пациентов, сидя в обычной маске, заглядывают им в горло, просят покашлять...
Интересно, это только у нас в стране?
У меня вопрос - куда обращаться пациентам с ОРВИ, чтобы сдать анализ на ковид?

Видимо "наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ.

Будет только ковид. Симптомный, бессимптомный, недообследованный, недовыявленный - но ковид!

Чихнул? - У тебя ковид!
:)

Даже если не чихнул - то у тебя тоже ковид. Просто бессимптомный :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Видимо "наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ.

Будет только ковид


Ковид это и есть ОРВИ.
Но надо отметить явно положительный факт, что нековидных ОРВИ стало со всеми этими мерами предосторожности просто намного меньше, редко слышен кашель в транспорте и на улице, даже людей с на насморком стало меньше.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:06

  freeze написав:Могу ошибаться, но это вроде называется типа хищение бюджетных средств организованной группой лиц по предварительному сговору и тянет на крутой срок,

Наверное практически распил бюджета в любой сфере попадает под эту формулировку. ) Но ведь пилят.

  freeze написав:Есть гораздо более спокойные и безопасные способы освоить бюджетные деньги.

Со схемами распила бюджета на уровне больницы не знаком. ) Но что-то мне подсказывает, что альтернативные способы все-равно будут попадать под вашу цитату. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:16

  fler написав:
  Lady_N написав:Сегодня узнала, что лаборатории (платные, кстати, в Киеве) не принимают пациентов с температурой и др. признаками ОРВИ для сдачи мазка из зева на Ковид.


А мне интересно, это во всех лабораториях такое или в каких-то особенных, только в Киеве или везде в Украине :roll:

Во всех форумных лабораториях. :)

P.s. Та же, как и распил бюджетных средств по методу, описанному tumos'ом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:23

  tumos написав:
  antey1969 написав:Разница с медиками составляет 900 млн грн. Но они окромя как за контактность "опергрупп" нагло тратят госсредства еще на оборудование, организацию изоляторов, медикаменты, расходники, карантинные меры внутри больниц, дезинфекцию и повышенные коммунальные услуги.
А как тут выразились, 4.4 млрд на ковид клиникам - это ужасающе много.
Нет, ну если МВД отстреливает корону по подворотням очередями, то таки да, надо борьбу в внутренним врагом поддержать, дабы у бравых аваковских парней не кончились патроны и перегревающиеся стволы меняли вовремя.


В распиле не участвую. Так что масштабы, конкретные суммы мне не известны. Слухи по системе здравоохранения доходили. Какая то сволочь на трамвайной остановке говорила. Якобы могут предложить родственнику умершего от не ковида проставить диагноз - ковид. Сумма, получаемая родственником, в районе 6000 грн. Клевещут наверное.

На остановке врать не могут, особенно если дело касается родственников.
Впрочем, у нас в стране все может быть. Как-никак полумесячный отпуск на шару
antey1969
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