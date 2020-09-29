Додано: Вів 29 вер, 2020 21:42

tumos написав: freeze

Мне трудно судить. Надо знать сколько больнице выделяют средств на сопровождение одного ковидника. Тогда можно оценить стоит ли игра свеч.

Могу ошибаться, но это вроде называется типа хищение бюджетных средств организованной группой лиц по предварительному сговору и тянет на крутой срок, при условии задействования в схеме большого числа посторонних людей и огромной вероятности слива информации в правоохранительные органы, плюс единичность схемы так как в целой области за день умирают максимум несколько человек, в том числе и настоящие ковидники, эта ситуация выглядит маловероятно.Есть гораздо более спокойные и безопасные способы освоить бюджетные деньги.