tumos написав:freeze Мне трудно судить. Надо знать сколько больнице выделяют средств на сопровождение одного ковидника. Тогда можно оценить стоит ли игра свеч.
Могу ошибаться, но это вроде называется типа хищение бюджетных средств организованной группой лиц по предварительному сговору и тянет на крутой срок, при условии задействования в схеме большого числа посторонних людей и огромной вероятности слива информации в правоохранительные органы, плюс единичность схемы так как в целой области за день умирают максимум несколько человек, в том числе и настоящие ковидники, эта ситуация выглядит маловероятно. Есть гораздо более спокойные и безопасные способы освоить бюджетные деньги.
Lady_N написав:Сегодня узнала, что лаборатории (платные, кстати, в Киеве) не принимают пациентов с температурой и др. признаками ОРВИ для сдачи мазка из зева на Ковид. При этом в обычной поликлинике врачи-терапевты принимают таких пациентов, сидя в обычной маске, заглядывают им в горло, просят покашлять... Интересно, это только у нас в стране? У меня вопрос - куда обращаться пациентам с ОРВИ, чтобы сдать анализ на ковид?
Видимо "наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ.
Будет только ковид. Симптомный, бессимптомный, недообследованный, недовыявленный - но ковид!
Чихнул? - У тебя ковид!
Даже если не чихнул - то у тебя тоже ковид. Просто бессимптомный
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Видимо "наша жизнь не будет прежней", и уже не будет никаких ОРВИ.
Будет только ковид
Ковид это и есть ОРВИ. Но надо отметить явно положительный факт, что нековидных ОРВИ стало со всеми этими мерами предосторожности просто намного меньше, редко слышен кашель в транспорте и на улице, даже людей с на насморком стало меньше.
antey1969 написав:Разница с медиками составляет 900 млн грн. Но они окромя как за контактность "опергрупп" нагло тратят госсредства еще на оборудование, организацию изоляторов, медикаменты, расходники, карантинные меры внутри больниц, дезинфекцию и повышенные коммунальные услуги. А как тут выразились, 4.4 млрд на ковид клиникам - это ужасающе много. Нет, ну если МВД отстреливает корону по подворотням очередями, то таки да, надо борьбу в внутренним врагом поддержать, дабы у бравых аваковских парней не кончились патроны и перегревающиеся стволы меняли вовремя.
В распиле не участвую. Так что масштабы, конкретные суммы мне не известны. Слухи по системе здравоохранения доходили. Какая то сволочь на трамвайной остановке говорила. Якобы могут предложить родственнику умершего от не ковида проставить диагноз - ковид. Сумма, получаемая родственником, в районе 6000 грн. Клевещут наверное.
На остановке врать не могут, особенно если дело касается родственников. Впрочем, у нас в стране все может быть. Как-никак полумесячный отпуск на шару. Но там не распил средств на ковид, а околоковидные мутки
В Верховной Раде Украины на сегодняшний день 40 депутатов болеют COVID-19. Об этом сообщил источник "ОстроВа" в секретариате парламента.
Из-за болеющих депутатов, а также отсутствующих по причине местных выборов, руководство парламента рассматривает возможность отмены пленарных заседаний на следующей неделе.
Действующий состав депутатского корпуса Верховной Рады состоит из 423 народных депутатов. Таким образом, заболеваемость коронавирусом в главном законодательном органе страны составляет около 10%. Это гораздо выше, чем в среднем по стране.
В этой ситуации заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук во вторник обратился к министру МВД Арсену Авакову с просьбой штрафовать нардепов за невыполнение правил карантина, в частности игнорирования масочного режима.
Напомню, если кто забыл, кто первыми привезли "это" в страну? (Жестко, но честно: если у одних от безвыходности заражение, то у ... от удовольствия в других странах, а за тем, друзей награждают)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.