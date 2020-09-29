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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:41
Кучинелли написав: Тракторист написав:
если он помрёт, то это будет даже лучше чем его посадка на нары
О, а я думал, что мы по разные стороны...
«Ничто так не объединяет людей, как общий враг.»
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ
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