«Ничто так не объединяет людей, как общий враг.»
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:41
«Ничто так не объединяет людей, как общий враг.»
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:14
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
9 сентября выявили - 4027 заболевших
умерли 64 человека
Очередное "плато"...
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:24
Это "всего-лишь", свидетельствует о том, что система начинает захлебываться от потока.
И постепенно выходит на условия "военной медицины" и входной сортировки больных, где перед приемом оцениваются шансы на выживаение, и тех у кого их меньше, просто оставляют умирать без медицинской помощи, чтобы успеть вытащить максимальное количество тех, кто имеет больше шансов на выживание.
Не дай Бог Вам или Вашим близким столкнуться с такой сортировкой...
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:36
Ехал в метро, большая часть манюпаса с масками где-угодно, только не на лице. Непонятно, то-ли столько неверующих в Ковид-19, то-ли система образования дала очень большой сбой... Плохо только что эти ****** дальше будут распостранять заразу и на нормальных.
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:43
Племя идиотов, чересчур увлечённых политикой, беспрепятственно размножается.
Простите, господа, но радоваться болезни и смерти человека, будь он хоть Петей, хоть Вовой, мягко говоря, не порядочно.
А ещё есть поговорка - не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:07
ЛАД
Это реакция на вполне конкретные действия/бездействия в организации медицины и выполнения требований законов, на всех уровнях относительно ковида.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:19
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Лично уже столько раз сталкивался за эти полгода, со срочной выпиской из больниц знакомых\родственников в стабилизированном состоянии, без долечивания, из-за перепрофилирования отделений в ковидные, или отказа в госпитализациях в пред инсультных/инфаркных состояниях.
И, грустно неоднократно слышать от врачей, что "чистые" отделения/реанимации уже очень сложно найти даже для экстренных случаев, потому что нет тестирований уврачей нет доступной защиты. Приходишь в клинику, а там респираторы у врачей с надписанными ФАМИЛИЯМИ, что свиделеьствует о том что их носят неделями...
Нет финансирования медиков которые борются с ковидом, нет доступной страховки на случай заражений, нет расходников, нет оборудования...
Вчера, обесточили на несколько часов 12 больницу, нет в ней альтернативного электроснабжения...
А что значит обесточить больницу в которой идут операции или работают кислородные магистрали или ШВЛ.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:23
ЛАД
Таая реакция обусловлена тем что РЕАЛЬНО вижу что происходит в больницах, которые учавствуют в ковиде, и их обеспечение. Вижу нарушение законов теми кто должны быть гарантами конституции. Зашквар за зашкваром. Кто виноват в организации медицины для борьбы с ковидом? Неужели паперэдники?
Чтобы организовать сейчас лечение надо изворачиваться и прыгать через голову, пробивать стенки, и не факт что в критической ситуации с близкими или мной, будет время, силы и средства на решение. Вот за это лично я виню именно теперешнюю власть. И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 30 вер, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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