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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1865186618671868>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:41

  Кучинелли написав:
  Тракторист написав:если он помрёт, то это будет даже лучше чем его посадка на нары

О, а я думал, что мы по разные стороны... :)

«Ничто так не объединяет людей, как общий враг.» :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:14

  Кучинелли написав:
  Тракторист написав:если он помрёт, то это будет даже лучше чем его посадка на нары

О, а я думал, что мы по разные стороны... :)

Если зеленый мухомор хватонет корону, открою шампанское. :D
Тока оно полетит в Шарите лечиться, отечественной даже Феофании не доверяют.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

9 сентября выявили - 4027 заболевших
умерли 64 человека

Очередное "плато"... :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:24

  Тракторист написав:
  _Mykola_ написав:На прошлой неделе, к примеру, в 12 больницу в Киеве в очереди стояли 18 скорых

очередь из скорых это не показатель высокой заболеваемости, а всего лишь плохая организация работы...

Это "всего-лишь", свидетельствует о том, что система начинает захлебываться от потока.
И постепенно выходит на условия "военной медицины" и входной сортировки больных, где перед приемом оцениваются шансы на выживаение, и тех у кого их меньше, просто оставляют умирать без медицинской помощи, чтобы успеть вытащить максимальное количество тех, кто имеет больше шансов на выживание. :twisted:

Не дай Бог Вам или Вашим близким столкнуться с такой сортировкой...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:36

  _Mykola_ написав:9 сентября выявили - 4027 заболевших
умерли 64 человека

Очередное "плато"... :twisted:

Ехал в метро, большая часть манюпаса с масками где-угодно, только не на лице. Непонятно, то-ли столько неверующих в Ковид-19, то-ли система образования дала очень большой сбой... Плохо только что эти ****** дальше будут распостранять заразу и на нормальных.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:43

Племя идиотов, чересчур увлечённых политикой, беспрепятственно размножается.
Простите, господа, но радоваться болезни и смерти человека, будь он хоть Петей, хоть Вовой, мягко говоря, не порядочно.
А ещё есть поговорка - не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:07

ЛАД
Это реакция на вполне конкретные действия/бездействия в организации медицины и выполнения требований законов, на всех уровнях относительно ковида.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:19

  _Mykola_ написав:ЛАД
Это реакция на вполне конкретные действия/бездействия в организации медицины и выполнения требований законов, на всех уровнях относительно ковида.

Такая реакция предопределена исключительно заранее заданными политическими предпочтениями
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Лично уже столько раз сталкивался за эти полгода, со срочной выпиской из больниц знакомых\родственников в стабилизированном состоянии, без долечивания, из-за перепрофилирования отделений в ковидные, или отказа в госпитализациях в пред инсультных/инфаркных состояниях.

И, грустно неоднократно слышать от врачей, что "чистые" отделения/реанимации уже очень сложно найти даже для экстренных случаев, потому что нет тестирований уврачей нет доступной защиты. Приходишь в клинику, а там респираторы у врачей с надписанными ФАМИЛИЯМИ, что свиделеьствует о том что их носят неделями...
Нет финансирования медиков которые борются с ковидом, нет доступной страховки на случай заражений, нет расходников, нет оборудования...
Вчера, обесточили на несколько часов 12 больницу, нет в ней альтернативного электроснабжения...
А что значит обесточить больницу в которой идут операции или работают кислородные магистрали или ШВЛ.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:23

ЛАД
Таая реакция обусловлена тем что РЕАЛЬНО вижу что происходит в больницах, которые учавствуют в ковиде, и их обеспечение. Вижу нарушение законов теми кто должны быть гарантами конституции. Зашквар за зашкваром. Кто виноват в организации медицины для борьбы с ковидом? Неужели паперэдники?
Чтобы организовать сейчас лечение надо изворачиваться и прыгать через голову, пробивать стенки, и не факт что в критической ситуации с близкими или мной, будет время, силы и средства на решение. Вот за это лично я виню именно теперешнюю власть. И лично я вижу, что стало хуже чем было полтора года назад.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 30 вер, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Сер 30 вер, 2020 09:39
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