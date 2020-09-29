Додано: Сер 30 вер, 2020 10:20

Лично уже столько раз сталкивался за эти полгода, со срочной выпиской из больниц знакомых\родственников в стабилизированном состоянии, без долечивания, из-за перепрофилирования отделений в ковидные, или отказа в госпитализациях в пред инсультных/инфаркных состояниях.



И, грустно неоднократно слышать от врачей, что "чистые" отделения/реанимации уже очень сложно найти даже для экстренных случаев, потому что нет тестирований уврачей нет доступной защиты. Приходишь в клинику, а там респираторы у врачей с надписанными ФАМИЛИЯМИ, что свиделеьствует о том что их носят неделями...

Нет финансирования медиков которые борются с ковидом, нет доступной страховки на случай заражений, нет расходников, нет оборудования...

Вчера, обесточили на несколько часов 12 больницу, нет в ней альтернативного электроснабжения...

А что значит обесточить больницу в которой идут операции или работают кислородные магистрали или ШВЛ.