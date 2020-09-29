_Mykola_
Для вас является откровением грустное состояние нашей медицины?
Упадок начался не вчера и не только в медицине.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:26
_Mykola_
Для вас является откровением грустное состояние нашей медицины?
Упадок начался не вчера и не только в медицине.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:28
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:29
Полтора года назад, на те же процедуры уходило ГОРАЗДО меньше сил и ресурсов, и обеспечение было лучше. Есть с чем сравнивать. И это в одних и тех же местах.
И, да госпиталь и поликлиника МВД, стала лучше, все есть, оборудование поменялось, расходников валом, но они сейчас уже захлебнулись ковидом и берут только критических, или вообще отказывают, даже в страховых случаях.
Обычные больницы, стали гораздо хуже.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какие то незначительные цифры как для первого или второго "этапа". Там явные проблемы с производством.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:35
А том числе и паперэдники.
И паперэдники паперэдников.
Очень малореальна хорошая медицина в нищей стране.
Практически гарантировано, что сегодняшняя ситуация была бы примерно такой же при любом правительстве.
Ну если не брать нереальные варианты с каким-нибудь Сталиным.
Возможны 2 варианта:
1. частный случай;
2. результаты медицинской реформы (как Вы знаете, начата не Зе).
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:42
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:48
Частный случай...
Только я не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования, СИЗ в больницы в крупных компаниях, потому что люди из компании попали с ковидом и в профильных больницах нет магистралей, нет оборудования, и люди задыхаются... и на этом фоне я слышу победоносные речи, успокаивающие рекламы, о готовности, а по факту просранные полгода... и направление денег на дороги... это тоже паперэдники?
Вот это бесит, и разочаровывает в государстве Украина, и, не сепар, считаю что россия окупант и захватчик, 6-й год принципиально не покупаю российских товаров, никакой техники, известных брендов в том числе, со сборкой в россии и все такое.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 30 вер, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А должен был сидеть дома.
Вспоминается ещё мартовский твит одного британца на эту тему: приехал в супермаркет и пожаловался в твитер что там слишком много народу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:04
В общем Вы правы.
Есть клиники, которые выбили себе отдельное финансирование на этот год, например Институт Сердца, там сейчас все как и было раньше.
Есть больницы, где "благотворительный взнос" при госпитализации маст хэв как был, так и остался, к примеру, роддома. Там тоже мало что изменилось.
У всех остальных, особенно на периферии, "реформа" в первые же пару месяцев вымыла все оборотные средства, уже в марте-апреле повсеместно был тихий ужас и даже началось сокращение персонала.
Потом волевым решением сверху разгром больниц был приостановлен, но клиники при этом не могли брать неургентных пациентов, ибо опять же решением сверху "ждали" массовых ковидных поступлений. То есть все эти месяцы клиники просто были на подсосе, ибо деньги нынче ходят за пациентом. А ну и что, что их превратили в ждунов? При этом за счет государства проводились только кислородные магистрали и поступило крохотное количество СИЗов, остальное оборудование привозили волонтеры(бескорыстно), политпартии, олигархи, местные бароны, заранее бронируя себе и челяди первоочередные места в больничках.
Сейчас в клиниках работа потихоньку восстанавливается, но с финансированием постоянные траблы, сопровождаемые совершенно идиотскими требованиями. К примеру, новое требование к врачу записывать по кодам, что он сделал на смене.
Коды прислали на десятке листов А4. То есть, вместо работы, медики тратят пол-часа рабочего времени, кодируя свои телодвижения. А там есть перлы еще те.
"Сопровождение больного" - свозил на КТ, считаем сопроводил.
"Проверка речевой функции" - спросил на обходе как здоровье, считаем проверил.
"Психологическая поддержка" - говоришь "потерпите, сейчас станет легче", считаем поддержал... и т. д. и т. п
Зато "перекладывания больного" нет, ибо это не врачебная процедура, но по факту врачам приходится принимать участие, ибо субтильная медсестричка с пожилой санитаркой стокилограмовую тушу не смогут переложить физически.
Представьте, Вы меняете покрышку, а там идет насчет за поворот ключа, за отложенный болт, за сдутую пыль, за сопровождение колеса и т. д., а потом шиномонтажник должен это все сесть и записать. А прикиньте, что каждое его телодвижение по кодам еще и стоит 50 копеек. Да шиномонтажник к концу дня будет в полном офигении от такого "счастья".
Вместо разработки протоколов лечения у нас опять какая-то несусветная хрень идет.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 30 вер, 2020 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:29
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