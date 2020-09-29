Додано: Сер 30 вер, 2020 11:04

_Mykola_ написав: ЛАД написав: _Mykola_

Для вас является откровением грустное состояние нашей медицины?

Упадок начался не вчера и не только в медицине. Для вас является откровением грустное состояние нашей медицины?Упадок начался не вчера и не только в медицине.

Полтора года назад, на те же процедуры уходило ГОРАЗДО меньше сил и ресурсов, и обеспечение было лучше. Есть с чем сравнивать. И это в одних и тех же местах.



И, да госпиталь и поликлиника МВД, стала лучше, все есть, оборудование поменялось, расходников валом, но они сейчас уже захлебнулись ковидом и берут только критических, или вообще отказывают, даже в страховых случаях.

Обычные больницы, стали гораздо хуже. Полтора года назад, на те же процедуры уходило ГОРАЗДО меньше сил и ресурсов, и обеспечение было лучше. Есть с чем сравнивать. И это в одних и тех же местах.И, да госпиталь и поликлиника МВД, стала лучше, все есть, оборудование поменялось, расходников валом, но они сейчас уже захлебнулись ковидом и берут только критических, или вообще отказывают, даже в страховых случаях.Обычные больницы, стали гораздо хуже.

В общем Вы правы.Есть клиники, которые выбили себе отдельное финансирование на этот год, например Институт Сердца, там сейчас все как и было раньше.Есть больницы, где "благотворительный взнос" при госпитализации маст хэв как был, так и остался, к примеру, роддома. Там тоже мало что изменилось.У всех остальных, особенно на периферии, "реформа" в первые же пару месяцев вымыла все оборотные средства, уже в марте-апреле повсеместно был тихий ужас и даже началось сокращение персонала.Потом волевым решением сверху разгром больниц был приостановлен, но клиники при этом не могли брать неургентных пациентов, ибо опять же решением сверху "ждали" массовых ковидных поступлений. То есть все эти месяцы клиники просто были на подсосе, ибо деньги нынче ходят за пациентом. А ну и что, что их превратили в ждунов? При этом за счет государства проводились только кислородные магистрали и поступило крохотное количество СИЗов, остальное оборудование привозили волонтеры(бескорыстно), политпартии, олигархи, местные бароны, заранее бронируя себе и челяди первоочередные места в больничках.Сейчас в клиниках работа потихоньку восстанавливается, но с финансированием постоянные траблы, сопровождаемые совершенно идиотскими требованиями. К примеру, новое требование к врачу записывать по кодам, что он сделал на смене.Коды прислали на десятке листов А4. То есть, вместо работы, медики тратят пол-часа рабочего времени, кодируя свои телодвижения. А там есть перлы еще те."Сопровождение больного" - свозил на КТ, считаем сопроводил."Проверка речевой функции" - спросил на обходе как здоровье, считаем проверил."Психологическая поддержка" - говоришь "потерпите, сейчас станет легче", считаем поддержал... и т. д. и т. пЗато "перекладывания больного" нет, ибо это не врачебная процедура, но по факту врачам приходится принимать участие, ибо субтильная медсестричка с пожилой санитаркой стокилограмовую тушу не смогут переложить физически.Представьте, Вы меняете покрышку, а там идет насчет за поворот ключа, за отложенный болт, за сдутую пыль, за сопровождение колеса и т. д., а потом шиномонтажник должен это все сесть и записать. А прикиньте, что каждое его телодвижение по кодам еще и стоит 50 копеек. Да шиномонтажник к концу дня будет в полном офигении от такого "счастья".Вместо разработки протоколов лечения у нас опять какая-то несусветная хрень идет.