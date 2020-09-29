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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1865186618671868

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:26

_Mykola_
Для вас является откровением грустное состояние нашей медицины?
Упадок начался не вчера и не только в медицине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:28

  _Mykola_ написав:Если зеленый мухомор хватонет корону, открою шампанское. :D
Тока оно полетит в Шарите лечиться, отечественной даже Феофании не доверяют.


Хотите чтобы ковид за вас работу сделал.? .Хитро.
Anita
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:29

  ЛАД написав:_Mykola_
Для вас является откровением грустное состояние нашей медицины?
Упадок начался не вчера и не только в медицине.

Полтора года назад, на те же процедуры уходило ГОРАЗДО меньше сил и ресурсов, и обеспечение было лучше. Есть с чем сравнивать. И это в одних и тех же местах.

И, да госпиталь и поликлиника МВД, стала лучше, все есть, оборудование поменялось, расходников валом, но они сейчас уже захлебнулись ковидом и берут только критических, или вообще отказывают, даже в страховых случаях.
Обычные больницы, стали гораздо хуже.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f742c8b9a79474da4695920
«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования», — сказала Ракова, добавив, что сегодня планируется вакцинировать еще 20 человек.

Какие то незначительные цифры как для первого или второго "этапа". Там явные проблемы с производством.
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:35

  _Mykola_ написав:....
Кто виноват в организации медицины для борьбы с ковидом? Неужели паперэдники?
...

А том числе и паперэдники.
И паперэдники паперэдников.
Очень малореальна хорошая медицина в нищей стране.
Практически гарантировано, что сегодняшняя ситуация была бы примерно такой же при любом правительстве.
Ну если не брать нереальные варианты с каким-нибудь Сталиным.

Полтора года назад, на те же процедуры уходило ГОРАЗДО меньше сил и ресурсов, и обеспечение было лучше. Есть с чем сравнивать. И это в одних и тех же местах.

Возможны 2 варианта:
1. частный случай;
2. результаты медицинской реформы (как Вы знаете, начата не Зе).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:42

  st512 написав:...
Какие то незначительные цифры как для первого или второго "этапа". Там явные проблемы с производством.

Производством, по-видимому, пока занимается только институт Гамалеи.
Понятно, что мощности у института небольшие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:48

  ЛАД написав:Возможны 2 варианта:
1. частный случай;
2. результаты медицинской реформы (как Вы знаете, начата не Зе).

Частный случай...
Только я не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования, СИЗ в больницы в крупных компаниях, потому что люди из компании попали с ковидом и в профильных больницах нет магистралей, нет оборудования, и люди задыхаются... и на этом фоне я слышу победоносные речи, успокаивающие рекламы, о готовности, а по факту просранные полгода... и направление денег на дороги... это тоже паперэдники?

Вот это бесит, и разочаровывает в государстве Украина, и, не сепар, считаю что россия окупант и захватчик, 6-й год принципиально не покупаю российских товаров, никакой техники, известных брендов в том числе, со сборкой в россии и все такое.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 30 вер, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  BIGor написав:Ехал в метро

А должен был сидеть дома.

Вспоминается ещё мартовский твит одного британца на эту тему: приехал в супермаркет и пожаловался в твитер что там слишком много народу.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:04

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:_Mykola_
Для вас является откровением грустное состояние нашей медицины?
Упадок начался не вчера и не только в медицине.

Полтора года назад, на те же процедуры уходило ГОРАЗДО меньше сил и ресурсов, и обеспечение было лучше. Есть с чем сравнивать. И это в одних и тех же местах.

И, да госпиталь и поликлиника МВД, стала лучше, все есть, оборудование поменялось, расходников валом, но они сейчас уже захлебнулись ковидом и берут только критических, или вообще отказывают, даже в страховых случаях.
Обычные больницы, стали гораздо хуже.

В общем Вы правы.
Есть клиники, которые выбили себе отдельное финансирование на этот год, например Институт Сердца, там сейчас все как и было раньше.
Есть больницы, где "благотворительный взнос" при госпитализации маст хэв как был, так и остался, к примеру, роддома. Там тоже мало что изменилось.
У всех остальных, особенно на периферии, "реформа" в первые же пару месяцев вымыла все оборотные средства, уже в марте-апреле повсеместно был тихий ужас и даже началось сокращение персонала.
Потом волевым решением сверху разгром больниц был приостановлен, но клиники при этом не могли брать неургентных пациентов, ибо опять же решением сверху "ждали" массовых ковидных поступлений. То есть все эти месяцы клиники просто были на подсосе, ибо деньги нынче ходят за пациентом. А ну и что, что их превратили в ждунов? При этом за счет государства проводились только кислородные магистрали и поступило крохотное количество СИЗов, остальное оборудование привозили волонтеры(бескорыстно), политпартии, олигархи, местные бароны, заранее бронируя себе и челяди первоочередные места в больничках.
Сейчас в клиниках работа потихоньку восстанавливается, но с финансированием постоянные траблы, сопровождаемые совершенно идиотскими требованиями. К примеру, новое требование к врачу записывать по кодам, что он сделал на смене.
Коды прислали на десятке листов А4. То есть, вместо работы, медики тратят пол-часа рабочего времени, кодируя свои телодвижения. А там есть перлы еще те.
"Сопровождение больного" - свозил на КТ, считаем сопроводил.
"Проверка речевой функции" - спросил на обходе как здоровье, считаем проверил.
"Психологическая поддержка" - говоришь "потерпите, сейчас станет легче", считаем поддержал... и т. д. и т. п
Зато "перекладывания больного" нет, ибо это не врачебная процедура, но по факту врачам приходится принимать участие, ибо субтильная медсестричка с пожилой санитаркой стокилограмовую тушу не смогут переложить физически.
Представьте, Вы меняете покрышку, а там идет насчет за поворот ключа, за отложенный болт, за сдутую пыль, за сопровождение колеса и т. д., а потом шиномонтажник должен это все сесть и записать. А прикиньте, что каждое его телодвижение по кодам еще и стоит 50 копеек. Да шиномонтажник к концу дня будет в полном офигении от такого "счастья".
Вместо разработки протоколов лечения у нас опять какая-то несусветная хрень идет.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 30 вер, 2020 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Ехал в метро

А должен был сидеть дома.

Вспоминается ещё мартовский твит одного британца на эту тему: приехал в супермаркет и пожаловался в твитер что там слишком много народу.

Ехать в метро в маске - разрешено, ты не знал?
BIGor
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