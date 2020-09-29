Всё описанное результат реформы или уже новое?
_Mykola_
...не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования...
А Вам не кажется, что всё это должно/могло бы быть до эпидемии, просто в нормальных больницах?
И Вы ответили на мой 1-й вариант, и то не очень убедительно. Повторюсь, у нас такое было бы при любой власти из тех, что были. И каких-то новых вариантов не просматривается. Меняется только цвет плесени, но суть не меняется.
Но не является ли причиной описанного Вами непродуманная медреформа? Судя по комментарию antey1969 это так, по крайней мере, в значительной степени.