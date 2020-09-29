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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1866186718681869

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:15

antey1969
Всё описанное результат реформы или уже новое?

_Mykola_
...не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования...

А Вам не кажется, что всё это должно/могло бы быть до эпидемии, просто в нормальных больницах?
И Вы ответили на мой 1-й вариант, и то не очень убедительно. Повторюсь, у нас такое было бы при любой власти из тех, что были. И каких-то новых вариантов не просматривается. Меняется только цвет плесени, но суть не меняется.
Но не является ли причиной описанного Вами непродуманная медреформа? Судя по комментарию antey1969 это так, по крайней мере, в значительной степени.
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