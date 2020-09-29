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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:15
antey1969
Всё описанное результат реформы или уже новое?_Mykola_
...не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования...
А Вам не кажется, что всё это должно/могло бы быть до
эпидемии, просто в нормальных больницах?
И Вы ответили на мой 1-й вариант, и то не очень убедительно. Повторюсь, у нас такое было бы при любой власти из тех, что были. И каких-то новых вариантов не просматривается. Меняется только цвет плесени, но суть не меняется.
Но не является ли причиной описанного Вами непродуманная медреформа? Судя по комментарию antey1969
это так, по крайней мере, в значительной степени.
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ЛАД
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:23
ЛАД
Коды, как и индивидуальные электронные ключи врачей, которыми никто не пользуется сейчас - это отголоски "реформы".
На самом деле "реформирование" никто не отменял, просто внезапное нападение Ковида заставило пересмотреть финансирование медицины в более реальных цифрах.
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.
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antey1969
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07
antey1969 написав:
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.
Лицо преклонного возраста получает небольшую рану на голени. Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга. Родственник идет в регистратуру районной поликлиники и задает вопрос - есть ли смысл обратиться на 102 ? Ответ - по такому случаю не приедет. Как попасть к хирургу в районной ? Два варианта. Записаться на прием к хирургу, но если потребуются манипуляции, то они будут платным. Или записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу - в этом случае манипуляции бесплатные. Запишите к семейному врачу. На ближайшие несколько дней все время занято. Попробуйте подойти к врачу без очереди. Тут предсказуем скандал с желающими попасть по записи. В конечном итоге терапевт принял без очереди, дал направление к травматологу. Удалось записаться по направлению в регистратуре на этот же день к травматологу. Травматолог выписал направление к хирургу. Опять необходима запись в регистратуре. Удалось попасть к хирургу без записи в тот же день. Предложенное лечение принесло положительный результат. Спасибо хирургу. Понятно, что если бы удачно не сложились все обстоятельства, то был бы задействован финансовый ресурс. А так - это полный трэш.
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tumos
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:21
tumos написав: antey1969 написав:
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.
Лицо преклонного возраста получает небольшую рану на голени. Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга. Родственник идет в регистратуру районной поликлиники и задает вопрос - есть ли смысл обратиться на 102 ? Ответ - по такому случаю не приедет. Как попасть к хирургу в районной ? Два варианта. Записаться на прием к хирургу, но если потребуются манипуляции, то они будут платным. Или записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу - в этом случае манипуляции бесплатные. Запишите к семейному врачу. На ближайшие несколько дней все время занято. Попробуйте подойти к врачу без очереди. Тут предсказуем скандал с желающими попасть по записи. В конечном итоге терапевт принял без очереди, дал направление к травматологу. Удалось записаться по направлению в регистратуре на этот же день к травматологу. Травматолог выписал направление к хирургу. Опять необходима запись в регистратуре. Удалось попасть к хирургу без записи в тот же день. Предложенное лечение принесло положительный результат. Спасибо хирургу. Понятно, что если бы удачно не сложились все обстоятельства, то был бы задействован финансовый ресурс. А так - это полный трэш.
все верно, реформенный трэш.В доме всегда нужно держать паутину,о целебных свойства которой давно известно.
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