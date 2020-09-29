RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1866186718681869

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:15

antey1969
Всё описанное результат реформы или уже новое?

_Mykola_
...не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования...

А Вам не кажется, что всё это должно/могло бы быть до эпидемии, просто в нормальных больницах?
И Вы ответили на мой 1-й вариант, и то не очень убедительно. Повторюсь, у нас такое было бы при любой власти из тех, что были. И каких-то новых вариантов не просматривается. Меняется только цвет плесени, но суть не меняется.
Но не является ли причиной описанного Вами непродуманная медреформа? Судя по комментарию antey1969 это так, по крайней мере, в значительной степени.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17286
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4550 раз.
Подякували: 4230 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:23

ЛАД
Коды, как и индивидуальные электронные ключи врачей, которыми никто не пользуется сейчас - это отголоски "реформы".
На самом деле "реформирование" никто не отменял, просто внезапное нападение Ковида заставило пересмотреть финансирование медицины в более реальных цифрах.
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9948
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07

  antey1969 написав:Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.


Лицо преклонного возраста получает небольшую рану на голени. Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга. Родственник идет в регистратуру районной поликлиники и задает вопрос - есть ли смысл обратиться на 102 ? Ответ - по такому случаю не приедет. Как попасть к хирургу в районной ? Два варианта. Записаться на прием к хирургу, но если потребуются манипуляции, то они будут платным. Или записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу - в этом случае манипуляции бесплатные. Запишите к семейному врачу. На ближайшие несколько дней все время занято. Попробуйте подойти к врачу без очереди. Тут предсказуем скандал с желающими попасть по записи. В конечном итоге терапевт принял без очереди, дал направление к травматологу. Удалось записаться по направлению в регистратуре на этот же день к травматологу. Травматолог выписал направление к хирургу. Опять необходима запись в регистратуре. Удалось попасть к хирургу без записи в тот же день. Предложенное лечение принесло положительный результат. Спасибо хирургу. Понятно, что если бы удачно не сложились все обстоятельства, то был бы задействован финансовый ресурс. А так - это полный трэш.
tumos
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 12.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:21

  tumos написав:
  antey1969 написав:Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.


Лицо преклонного возраста получает небольшую рану на голени. Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга. Родственник идет в регистратуру районной поликлиники и задает вопрос - есть ли смысл обратиться на 102 ? Ответ - по такому случаю не приедет. Как попасть к хирургу в районной ? Два варианта. Записаться на прием к хирургу, но если потребуются манипуляции, то они будут платным. Или записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу - в этом случае манипуляции бесплатные. Запишите к семейному врачу. На ближайшие несколько дней все время занято. Попробуйте подойти к врачу без очереди. Тут предсказуем скандал с желающими попасть по записи. В конечном итоге терапевт принял без очереди, дал направление к травматологу. Удалось записаться по направлению в регистратуре на этот же день к травматологу. Травматолог выписал направление к хирургу. Опять необходима запись в регистратуре. Удалось попасть к хирургу без записи в тот же день. Предложенное лечение принесло положительный результат. Спасибо хирургу. Понятно, что если бы удачно не сложились все обстоятельства, то был бы задействован финансовый ресурс. А так - это полный трэш.

все верно, реформенный трэш.В доме всегда нужно держать паутину,о целебных свойства которой давно известно.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 03.12.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1866186718681869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7238 1654659
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 14:17
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89863)
30.09.2020 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.