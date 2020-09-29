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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:15
antey1969
Всё описанное результат реформы или уже новое?_Mykola_
...не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования...
А Вам не кажется, что всё это должно/могло бы быть до
эпидемии, просто в нормальных больницах?
И Вы ответили на мой 1-й вариант, и то не очень убедительно. Повторюсь, у нас такое было бы при любой власти из тех, что были. И каких-то новых вариантов не просматривается. Меняется только цвет плесени, но суть не меняется.
Но не является ли причиной описанного Вами непродуманная медреформа? Судя по комментарию antey1969
это так, по крайней мере, в значительной степени.
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ЛАД
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:23
ЛАД
Коды, как и индивидуальные электронные ключи врачей, которыми никто не пользуется сейчас - это отголоски "реформы".
На самом деле "реформирование" никто не отменял, просто внезапное нападение Ковида заставило пересмотреть финансирование медицины в более реальных цифрах.
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.
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antey1969
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07
antey1969 написав:
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.
Лицо преклонного возраста получает небольшую рану на голени. Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга. Родственник идет в регистратуру районной поликлиники и задает вопрос - есть ли смысл обратиться на 102 ? Ответ - по такому случаю не приедет. Как попасть к хирургу в районной ? Два варианта. Записаться на прием к хирургу, но если потребуются манипуляции, то они будут платным. Или записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу - в этом случае манипуляции бесплатные. Запишите к семейному врачу. На ближайшие несколько дней все время занято. Попробуйте подойти к врачу без очереди. Тут предсказуем скандал с желающими попасть по записи. В конечном итоге терапевт принял без очереди, дал направление к травматологу. Удалось записаться по направлению в регистратуре на этот же день к травматологу. Травматолог выписал направление к хирургу. Опять необходима запись в регистратуре. Удалось попасть к хирургу без записи в тот же день. Предложенное лечение принесло положительный результат. Спасибо хирургу. Понятно, что если бы удачно не сложились все обстоятельства, то был бы задействован финансовый ресурс. А так - это полный трэш.
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tumos
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:21
tumos написав: antey1969 написав:
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.
Лицо преклонного возраста получает небольшую рану на голени. Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга. Родственник идет в регистратуру районной поликлиники и задает вопрос - есть ли смысл обратиться на 102 ? Ответ - по такому случаю не приедет. Как попасть к хирургу в районной ? Два варианта. Записаться на прием к хирургу, но если потребуются манипуляции, то они будут платным. Или записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу - в этом случае манипуляции бесплатные. Запишите к семейному врачу. На ближайшие несколько дней все время занято. Попробуйте подойти к врачу без очереди. Тут предсказуем скандал с желающими попасть по записи. В конечном итоге терапевт принял без очереди, дал направление к травматологу. Удалось записаться по направлению в регистратуре на этот же день к травматологу. Травматолог выписал направление к хирургу. Опять необходима запись в регистратуре. Удалось попасть к хирургу без записи в тот же день. Предложенное лечение принесло положительный результат. Спасибо хирургу. Понятно, что если бы удачно не сложились все обстоятельства, то был бы задействован финансовый ресурс. А так - это полный трэш.
все верно, реформенный трэш.В доме всегда нужно держать паутину,о целебных свойства которой давно известно.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:44
Мизантрóп написав:
все верно, реформенный трэш.В доме всегда нужно держать паутину,о целебных свойства которой давно известно.
Или пирамидку юшин-се
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:52
vitaliian написав:
кт процедура не бесплатная, поэтому обязаловка вряд ли возможна. Всё же народ подзабыл 1986 год и что такое лучевая нагрузка поэтому как бараны шли бы на кт как когда то ставили вредные пломбы из амальгамы. Я сам когда изучил вопрос больше "ради профилактики" на флюрограмму не подписываюсь.
Типичный случай психического отклонения под названием "радиофобия"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:14
tumos написав:
Лицо преклонного возраста получает небольшую рану на голени. Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга. Родственник идет в регистратуру районной поликлиники и задает вопрос - есть ли смысл обратиться на 102 ? Ответ - по такому случаю не приедет. Как попасть к хирургу в районной ? Два варианта. Записаться на прием к хирургу, но если потребуются манипуляции, то они будут платным. Или записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу - в этом случае манипуляции бесплатные. Запишите к семейному врачу. На ближайшие несколько дней все время занято. Попробуйте подойти к врачу без очереди. Тут предсказуем скандал с желающими попасть по записи. В конечном итоге терапевт принял без очереди, дал направление к травматологу. Удалось записаться по направлению в регистратуре на этот же день к травматологу. Травматолог выписал направление к хирургу. Опять необходима запись в регистратуре. Удалось попасть к хирургу без записи в тот же день. Предложенное лечение принесло положительный результат. Спасибо хирургу. Понятно, что если бы удачно не сложились все обстоятельства, то был бы задействован финансовый ресурс. А так - это полный трэш.
Вы все опираетесь на воспоминания о советской системе медицины.
Ее уже нет и никогда не будет.
То, что вы описали - типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:29
Starikan написав: vitaliian написав:
кт процедура не бесплатная, поэтому обязаловка вряд ли возможна. Всё же народ подзабыл 1986 год и что такое лучевая нагрузка поэтому как бараны шли бы на кт как когда то ставили вредные пломбы из амальгамы. Я сам когда изучил вопрос больше "ради профилактики" на флюрограмму не подписываюсь.
Типичный случай психического отклонения под названием "радиофобия"
а почему верминофобия это нормально, а радиофобия нонсенс?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:06
antey1969 написав:
Сейчас в клиниках работа потихоньку восстанавливается, но с финансированием постоянные траблы, сопровождаемые совершенно идиотскими требованиями. К примеру, новое требование к врачу записывать по кодам, что он сделал на смене.
Коды прислали на десятке листов А4. То есть, вместо работы, медики тратят пол-часа рабочего времени, кодируя свои телодвижения. А там есть перлы еще те.
"Сопровождение больного" - свозил на КТ, считаем сопроводил.
"Проверка речевой функции" - спросил на обходе как здоровье, считаем проверил.
"Психологическая поддержка" - говоришь "потерпите, сейчас станет легче", считаем поддержал... и т. д. и т. п
Зато "перекладывания больного" нет, ибо это не врачебная процедура, но по факту врачам приходится принимать участие, ибо субтильная медсестричка с пожилой санитаркой стокилограмовую тушу не смогут переложить физически.
Представьте, Вы меняете покрышку, а там идет насчет за поворот ключа, за отложенный болт, за сдутую пыль, за сопровождение колеса и т. д., а потом шиномонтажник должен это все сесть и записать. А прикиньте, что каждое его телодвижение по кодам еще и стоит 50 копеек. Да шиномонтажник к концу дня будет в полном офигении от такого "счастья".
Вместо разработки протоколов лечения у нас опять какая-то несусветная хрень идет.
Эта тема думаю американская. Но там и стоимость лечения другая. Недавно кто-то выкладывал в фейсбуке счет за посещение травмпункта: 50к баксов. Там все болты посчитаны и на это выделен специально обученный человек.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:11
Starikan написав: vitaliian написав:
кт процедура не бесплатная, поэтому обязаловка вряд ли возможна. Всё же народ подзабыл 1986 год и что такое лучевая нагрузка поэтому как бараны шли бы на кт как когда то ставили вредные пломбы из амальгамы. Я сам когда изучил вопрос больше "ради профилактики" на флюрограмму не подписываюсь.
Типичный случай психического отклонения под названием "радиофобия"
Флюрограмма - 0.1 мЗв, КТ - 10-15 мЗв. Очень большая разница. ICRP-60 достаточно давно приняла принцип беспороговости вреда от радиационного облучения. Потому что больше вероятность повреждения тканей, которые могут закончиться раком. Что значит, что КТ в 100-150 раз вреднее флюрограммы, но и то, и другое - не полезно.
Хотя конечно российские ученые пытались доказать пороговость вреда для здоровья и при облучение.
Но 3КТ в неделю - как в Москве - это 35-40мЗв - до хрена. Не полезно.
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