Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Сер 30 вер, 2020 13:15 antey1969

Всё описанное результат реформы или уже новое?

Всё описанное результат реформы или уже новое?



...не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования...

А Вам не кажется, что всё это должно/могло бы быть до эпидемии, просто в нормальных больницах?

И Вы ответили на мой 1-й вариант, и то не очень убедительно. Повторюсь, у нас такое было бы при любой власти из тех, что были. И каких-то новых вариантов не просматривается. Меняется только цвет плесени, но суть не меняется.

Коды, как и индивидуальные электронные ключи врачей, которыми никто не пользуется сейчас - это отголоски "реформы".

На самом деле "реформирование" никто не отменял, просто внезапное нападение Ковида заставило пересмотреть финансирование медицины в более реальных цифрах.

Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.

Лицо преклонного возраста получает небольшую рану на голени. Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга. Родственник идет в регистратуру районной поликлиники и задает вопрос - есть ли смысл обратиться на 102 ? Ответ - по такому случаю не приедет. Как попасть к хирургу в районной ? Два варианта. Записаться на прием к хирургу, но если потребуются манипуляции, то они будут платным. Или записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу - в этом случае манипуляции бесплатные. Запишите к семейному врачу. На ближайшие несколько дней все время занято. Попробуйте подойти к врачу без очереди. Тут предсказуем скандал с желающими попасть по записи. В конечном итоге терапевт принял без очереди, дал направление к травматологу. Удалось записаться по направлению в регистратуре на этот же день к травматологу. Травматолог выписал направление к хирургу. Опять необходима запись в регистратуре. Удалось попасть к хирургу без записи в тот же день. Предложенное лечение принесло положительный результат. Спасибо хирургу. Понятно, что если бы удачно не сложились все обстоятельства, то был бы задействован финансовый ресурс. А так - это полный трэш.



все верно, реформенный трэш.В доме всегда нужно держать паутину,о целебных свойства которой давно известно.

Типичный случай психического отклонения под названием "радиофобия"

Вы все опираетесь на воспоминания о советской системе медицины.

Ее уже нет и никогда не будет.

Вы все опираетесь на воспоминания о советской системе медицины.

Ее уже нет и никогда не будет.

То, что вы описали - типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.

а почему верминофобия это нормально, а радиофобия нонсенс?...

Повідомлень: 4966 З нами з: 06.08.08 Подякував: 259 раз. Подякували: 788 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 18:06 antey1969 написав: Сейчас в клиниках работа потихоньку восстанавливается, но с финансированием постоянные траблы, сопровождаемые совершенно идиотскими требованиями. К примеру, новое требование к врачу записывать по кодам, что он сделал на смене.

Коды прислали на десятке листов А4. То есть, вместо работы, медики тратят пол-часа рабочего времени, кодируя свои телодвижения. А там есть перлы еще те.

"Сопровождение больного" - свозил на КТ, считаем сопроводил.

"Проверка речевой функции" - спросил на обходе как здоровье, считаем проверил.

"Психологическая поддержка" - говоришь "потерпите, сейчас станет легче", считаем поддержал... и т. д. и т. п

Зато "перекладывания больного" нет, ибо это не врачебная процедура, но по факту врачам приходится принимать участие, ибо субтильная медсестричка с пожилой санитаркой стокилограмовую тушу не смогут переложить физически.

Представьте, Вы меняете покрышку, а там идет насчет за поворот ключа, за отложенный болт, за сдутую пыль, за сопровождение колеса и т. д., а потом шиномонтажник должен это все сесть и записать. А прикиньте, что каждое его телодвижение по кодам еще и стоит 50 копеек. Да шиномонтажник к концу дня будет в полном офигении от такого "счастья".

Эта тема думаю американская. Но там и стоимость лечения другая. Недавно кто-то выкладывал в фейсбуке счет за посещение травмпункта: 50к баксов. Там все болты посчитаны и на это выделен специально обученный человек.

Флюрограмма - 0.1 мЗв, КТ - 10-15 мЗв. Очень большая разница. ICRP-60 достаточно давно приняла принцип беспороговости вреда от радиационного облучения. Потому что больше вероятность повреждения тканей, которые могут закончиться раком. Что значит, что КТ в 100-150 раз вреднее флюрограммы, но и то, и другое - не полезно.



Хотя конечно российские ученые пытались доказать пороговость вреда для здоровья и при облучение.



Флюрограмма - 0.1 мЗв, КТ - 10-15 мЗв. Очень большая разница. ICRP-60 достаточно давно приняла принцип беспороговости вреда от радиационного облучения. Потому что больше вероятность повреждения тканей, которые могут закончиться раком. Что значит, что КТ в 100-150 раз вреднее флюрограммы, но и то, и другое - не полезно.

Хотя конечно российские ученые пытались доказать пороговость вреда для здоровья и при облучение.

Но 3КТ в неделю - как в Москве - это 35-40мЗв - до хрена. Не полезно.

