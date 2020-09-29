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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:13

  Starikan написав:Вы все опираетесь на воспоминания о советской системе медицины.
Ее уже нет и никогда не будет.
То, что вы описали - типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.

Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:24

  tumos написав:
  Starikan написав:Вы все опираетесь на воспоминания о советской системе медицины.
Ее уже нет и никогда не будет.
То, что вы описали - типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.

Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?

Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург .

а ведь там в цепочке еще и травматолог был.. вот чем он занимался вообще не понятно

Ув tumos, если не секрет, лечение было наружным или операбельным?
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:10

  Puente написав:Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ...

Ну допустим семейный врач смог бы определить надо ли вскрывать рану, была ли опухоль стопы результатом вывиха или сепсиса. Однако он еще дает направления к окулисту, гинекологу, невропатологу ... ? Во всех этих областях знаний он может частично натянуть одеяло на себя, оказывая квалифицированную помощь ? Раньше был терапевт со своей нагрузкой по этому профилю. Возникает ситуация, что кто-то недополучит внимание по терапевтической линии из-за широкого профиля врача ?

Но нюанс ситуации в другом. Если бы к хирургу можно было попасть исключительно после терапевта, тогда ваша версия работает. Но ведь можно попасть минуя терапевта и даже получить бесплатный осмотр. Остальное за деньги. Но если деньги выделяются на пациента ("они за ним ходят" :) ), то почему бы пациенту самостоятельно и не решить кому они будут перечислены. Или хирургу или терапевту, который как вы сказали мог бы оказать помощь ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:19

  st512 написав:а ведь там в цепочке еще и травматолог был.. вот чем он занимался вообще не понятно

Весьма справедливый вопрос. Пожилой человек упал на железное сооружение. Нельзя было исключить причину опухоли ноги из-за вывиха, а также наличие иных травм. В штате поликлиники есть хирург-травматолог. Почему он направил далее к хирургу не знаю.
  st512 написав:Ув tumos, если не секрет, лечение было наружным или операбельным?

Прививка АКДС (только от столбняка не было), антибиотики во внутрь, обезболивающие, гель на рану.
tumos
 
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