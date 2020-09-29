Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:13
Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:24
Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ...
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:10
Ну допустим семейный врач смог бы определить надо ли вскрывать рану, была ли опухоль стопы результатом вывиха или сепсиса. Однако он еще дает направления к окулисту, гинекологу, невропатологу ... ? Во всех этих областях знаний он может частично натянуть одеяло на себя, оказывая квалифицированную помощь ? Раньше был терапевт со своей нагрузкой по этому профилю. Возникает ситуация, что кто-то недополучит внимание по терапевтической линии из-за широкого профиля врача ?
Но нюанс ситуации в другом. Если бы к хирургу можно было попасть исключительно после терапевта, тогда ваша версия работает. Но ведь можно попасть минуя терапевта и даже получить бесплатный осмотр. Остальное за деньги. Но если деньги выделяются на пациента ("они за ним ходят" ), то почему бы пациенту самостоятельно и не решить кому они будут перечислены. Или хирургу или терапевту, который как вы сказали мог бы оказать помощь ?
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:19
Весьма справедливый вопрос. Пожилой человек упал на железное сооружение. Нельзя было исключить причину опухоли ноги из-за вывиха, а также наличие иных травм. В штате поликлиники есть хирург-травматолог. Почему он направил далее к хирургу не знаю.
Прививка АКДС (только от столбняка не было), антибиотики во внутрь, обезболивающие, гель на рану.
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