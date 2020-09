Додано: Сер 30 вер, 2020 19:55

tumos написав: Puente написав: Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ... Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ...

Ну допустим семейный врач смог бы определить надо ли вскрывать рану, была ли опухоль стопы результатом вывиха или сепсиса. Однако он еще дает направления к окулисту, гинекологу, невропатологу ... ? Во всех этих областях знаний он может частично натянуть одеяло на себя, оказывая квалифицированную помощь ? Раньше был терапевт со своей нагрузкой по этому профилю. Возникает ситуация, что кто-то недополучит внимание по терапевтической линии из-за широкого профиля врача ?



Но нюанс ситуации в другом. Если бы к хирургу можно было попасть исключительно после терапевта, тогда ваша версия работает. Но ведь можно попасть минуя терапевта и даже получить бесплатный осмотр. Остальное за деньги. Но если деньги выделяются на пациента ("они за ним ходят" ), то почему бы пациенту самостоятельно и не решить кому они будут перечислены. Или хирургу или терапевту, который как вы сказали мог бы оказать помощь ? Ну допустим семейный врач смог бы определить надо ли вскрывать рану, была ли опухоль стопы результатом вывиха или сепсиса. Однако он еще дает направления к окулисту, гинекологу, невропатологу ... ? Во всех этих областях знаний он может частично натянуть одеяло на себя, оказывая квалифицированную помощь ? Раньше был терапевт со своей нагрузкой по этому профилю. Возникает ситуация, что кто-то недополучит внимание по терапевтической линии из-за широкого профиля врача ?Но нюанс ситуации в другом. Если бы к хирургу можно было попасть исключительно после терапевта, тогда ваша версия работает. Но ведь можно попасть минуя терапевта и даже получить бесплатный осмотр. Остальное за деньги. Но если деньги выделяются на пациента ("они за ним ходят"), то почему бы пациенту самостоятельно и не решить кому они будут перечислены. Или хирургу или терапевту, который как вы сказали мог бы оказать помощь ?



это тоже американская модель - c семейным врачом. называется HMO. есть и другая, PPO - когда идешь сразу к хирургу или проктологу. обе модели - страховой медициі. вторая - дороже. Почитайте в интернете



в целом у нас попасть к любому врачу, особенно узкопрофильному, в разы, нет, на порядки проще, чем в америке это тоже американская модель - c семейным врачом. называется HMO. есть и другая, PPO - когда идешь сразу к хирургу или проктологу. обе модели - страховой медициі. вторая - дороже. Почитайте в интернетев целом у нас попасть к любому врачу, особенно узкопрофильному, в разы, нет, на порядки проще, чем в америке

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California