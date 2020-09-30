Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:13
Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:24
Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ...
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:10
Ну допустим семейный врач смог бы определить надо ли вскрывать рану, была ли опухоль стопы результатом вывиха или сепсиса. Однако он еще дает направления к окулисту, гинекологу, невропатологу ... ? Во всех этих областях знаний он может частично натянуть одеяло на себя, оказывая квалифицированную помощь ? Раньше был терапевт со своей нагрузкой по этому профилю. Возникает ситуация, что кто-то недополучит внимание по терапевтической линии из-за широкого профиля врача ?
Но нюанс ситуации в другом. Если бы к хирургу можно было попасть исключительно после терапевта, тогда ваша версия работает. Но ведь можно попасть минуя терапевта и даже получить бесплатный осмотр. Остальное за деньги. Но если деньги выделяются на пациента ("они за ним ходят" ), то почему бы пациенту самостоятельно и не решить кому они будут перечислены. Или хирургу или терапевту, который как вы сказали мог бы оказать помощь ?
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:19
Весьма справедливый вопрос. Пожилой человек упал на железное сооружение. Нельзя было исключить причину опухоли ноги из-за вывиха, а также наличие иных травм. В штате поликлиники есть хирург-травматолог. Почему он направил далее к хирургу не знаю.
Прививка АКДС (только от столбняка не было), антибиотики во внутрь, обезболивающие, гель на рану.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:55
это тоже американская модель - c семейным врачом. называется HMO. есть и другая, PPO - когда идешь сразу к хирургу или проктологу. обе модели - страховой медициі. вторая - дороже. Почитайте в интернете
в целом у нас попасть к любому врачу, особенно узкопрофильному, в разы, нет, на порядки проще, чем в америке
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В його віці і соціальному стані важкий перебіг малоймовірний, хіба що:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:08
Ola Bremer
Як добре, що і ви, і кернес можуть собі дозволити якісне лікування закордоном. Не те, що українці, з яких місцеві лікарі витягують останню копійку за ліки, які б мали бути безкоштовними, а потім збирають всім миром кошти на лікування закордоном. І часто це закінчується могильною плитою.
Юрій Луценко
Ola Bremer я повернув державі 4 млрд дол. Спитайте у обраного вами депутата - де зміни.
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:15
Киев за вчера +219
Позавчера +416
Это не статистика.
Это особенности счетной палаты минздрава.
За статистику выздоровевших вообще куча вопросов к считателям
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:32
Итак, недавно закончилась конференция по Ковиду.
Сначала было море воды, то есть ничего нового.
Когда под конец пошли вопросы и жалобы о ситуации, стало интересно.
Значит так.
Все, что Степанов вещает по поводу 57% загрузки больниц сразу же отправляем в утиль. На самом деле ковидные(даже расширенные) отделения забиты на 90+% в большинстве регионов. Ситуация осложняется тем, что с каждой неделей поступает все больше тяжелых, их процент неуклонно растет. Доходит до того, что больницы тяжелых отказываются брать. Причины две.
1) Реанимационных коек в отделениях порядка 5-10%, и если они загружены, то класть тяжелых просто некуда.
2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.
По сути мы вплотную приближаемся к тому, что администрации клиник будут перебирать, кого брать, а кого не брать. А некоторые уже приступили.
Ситуацию с тестами МОЗ хочет решить, оплачивая услуги по тестированию на Ковид частными клиниками.
Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. Доходит до того, что медики из ковидариев параллельно подрабатывают в частных кабинетах или вообще в чистых отделениях клиник. Ну а что, оперировать и сопровождать остальных больных кто-то должен. Привет всем карантинным нормам!
По Киеву медсестер и санитарок не хватает просто катастрофически, врачи в нековидных отделениях работают без доплат один за двоих(например, если до апреля на суточном дежурстве было четыре врача, то сейчас на то же количество больных - два), где только можно, стараются задействовать интернов.
По аппаратуре.
За пол-года интенсивного использования, и ранее еле дышащее оборудование, начинает ускоренными темпами выходить из строя. Не знаю как в регионах, в Киеве вопрос пока решается перетаскиванием оставшихся аппаратов из нековидной части больницы в ковидные. В нековидных реанимациях уже ощущается острый недостаток аппаратуры, врачи вместо мониторов снова вспоминают, как определять состояние больного на глазок, фонендоскопом и другими методами середины прошлого века.
О разрекламированных правительством повышенных ЗП медикам с сентября.
ЗП пришли - суммы все те же, августовские. То ли "забыли", то ли уже непосредственно перед выборами облагодетельствуют медперсонал.
Вот вроде бы и все.
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