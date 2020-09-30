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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1867186818691870

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:13

  Starikan написав:Вы все опираетесь на воспоминания о советской системе медицины.
Ее уже нет и никогда не будет.
То, что вы описали - типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.

Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:24

  tumos написав:
  Starikan написав:Вы все опираетесь на воспоминания о советской системе медицины.
Ее уже нет и никогда не будет.
То, что вы описали - типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.

Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?

Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург .

а ведь там в цепочке еще и травматолог был.. вот чем он занимался вообще не понятно

Ув tumos, если не секрет, лечение было наружным или операбельным?
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:10

  Puente написав:Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ...

Ну допустим семейный врач смог бы определить надо ли вскрывать рану, была ли опухоль стопы результатом вывиха или сепсиса. Однако он еще дает направления к окулисту, гинекологу, невропатологу ... ? Во всех этих областях знаний он может частично натянуть одеяло на себя, оказывая квалифицированную помощь ? Раньше был терапевт со своей нагрузкой по этому профилю. Возникает ситуация, что кто-то недополучит внимание по терапевтической линии из-за широкого профиля врача ?

Но нюанс ситуации в другом. Если бы к хирургу можно было попасть исключительно после терапевта, тогда ваша версия работает. Но ведь можно попасть минуя терапевта и даже получить бесплатный осмотр. Остальное за деньги. Но если деньги выделяются на пациента ("они за ним ходят" :) ), то почему бы пациенту самостоятельно и не решить кому они будут перечислены. Или хирургу или терапевту, который как вы сказали мог бы оказать помощь ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:19

  st512 написав:а ведь там в цепочке еще и травматолог был.. вот чем он занимался вообще не понятно

Весьма справедливый вопрос. Пожилой человек упал на железное сооружение. Нельзя было исключить причину опухоли ноги из-за вывиха, а также наличие иных травм. В штате поликлиники есть хирург-травматолог. Почему он направил далее к хирургу не знаю.
  st512 написав:Ув tumos, если не секрет, лечение было наружным или операбельным?

Прививка АКДС (только от столбняка не было), антибиотики во внутрь, обезболивающие, гель на рану.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:55

  tumos написав:
  Puente написав:Якби встряну ... Насправді в цьому конкретному випадку грамотний сімейний міг те саме зробити , що й хірург . Теоретично так і задумувалося ... Реально наші терапевти ( які стали сімейними раптом) просто малокваліфіковані як для сімейного лікаря ...

Ну допустим семейный врач смог бы определить надо ли вскрывать рану, была ли опухоль стопы результатом вывиха или сепсиса. Однако он еще дает направления к окулисту, гинекологу, невропатологу ... ? Во всех этих областях знаний он может частично натянуть одеяло на себя, оказывая квалифицированную помощь ? Раньше был терапевт со своей нагрузкой по этому профилю. Возникает ситуация, что кто-то недополучит внимание по терапевтической линии из-за широкого профиля врача ?

Но нюанс ситуации в другом. Если бы к хирургу можно было попасть исключительно после терапевта, тогда ваша версия работает. Но ведь можно попасть минуя терапевта и даже получить бесплатный осмотр. Остальное за деньги. Но если деньги выделяются на пациента ("они за ним ходят" :) ), то почему бы пациенту самостоятельно и не решить кому они будут перечислены. Или хирургу или терапевту, который как вы сказали мог бы оказать помощь ?


это тоже американская модель - c семейным врачом. называется HMO. есть и другая, PPO - когда идешь сразу к хирургу или проктологу. обе модели - страховой медициі. вторая - дороже. Почитайте в интернете

в целом у нас попасть к любому врачу, особенно узкопрофильному, в разы, нет, на порядки проще, чем в америке
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Если зеленый мухомор хватонет корону, открою шампанское.
Тока оно полетит в Шарите лечиться, отечественной даже Феофании не доверяют.


В його віці і соціальному стані важкий перебіг малоймовірний, хіба що:
Коронавирус может лишать мужчин тестостерона и делать их более подверженными серьезным заболеваниям, а также снижать их сексуальное влечение.
https://enovosty.com/zdorove/full/2909- ... a-muzhchin
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:08

  _Mykola_ написав:Тока оно полетит в Шарите лечиться, отечественной даже Феофании не доверяют.

Ola Bremer
Як добре, що і ви, і кернес можуть собі дозволити якісне лікування закордоном. Не те, що українці, з яких місцеві лікарі витягують останню копійку за ліки, які б мали бути безкоштовними, а потім збирають всім миром кошти на лікування закордоном. І часто це закінчується могильною плитою.

Юрій Луценко
Ola Bremer я повернув державі 4 млрд дол. Спитайте у обраного вами депутата - де зміни.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/ ... 6392509863
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:15

Киев за вчера +219
Позавчера +416
Это не статистика.
Это особенности счетной палаты минздрава.
За статистику выздоровевших вообще куча вопросов к считателям
montagvide
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:32

Итак, недавно закончилась конференция по Ковиду.
Сначала было море воды, то есть ничего нового.
Когда под конец пошли вопросы и жалобы о ситуации, стало интересно.
Значит так.
Все, что Степанов вещает по поводу 57% загрузки больниц сразу же отправляем в утиль. На самом деле ковидные(даже расширенные) отделения забиты на 90+% в большинстве регионов. Ситуация осложняется тем, что с каждой неделей поступает все больше тяжелых, их процент неуклонно растет. Доходит до того, что больницы тяжелых отказываются брать. Причины две.
1) Реанимационных коек в отделениях порядка 5-10%, и если они загружены, то класть тяжелых просто некуда.
2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.
По сути мы вплотную приближаемся к тому, что администрации клиник будут перебирать, кого брать, а кого не брать. А некоторые уже приступили.
Ситуацию с тестами МОЗ хочет решить, оплачивая услуги по тестированию на Ковид частными клиниками.
Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. Доходит до того, что медики из ковидариев параллельно подрабатывают в частных кабинетах или вообще в чистых отделениях клиник. Ну а что, оперировать и сопровождать остальных больных кто-то должен. Привет всем карантинным нормам!
По Киеву медсестер и санитарок не хватает просто катастрофически, врачи в нековидных отделениях работают без доплат один за двоих(например, если до апреля на суточном дежурстве было четыре врача, то сейчас на то же количество больных - два), где только можно, стараются задействовать интернов.
По аппаратуре.
За пол-года интенсивного использования, и ранее еле дышащее оборудование, начинает ускоренными темпами выходить из строя. Не знаю как в регионах, в Киеве вопрос пока решается перетаскиванием оставшихся аппаратов из нековидной части больницы в ковидные. В нековидных реанимациях уже ощущается острый недостаток аппаратуры, врачи вместо мониторов снова вспоминают, как определять состояние больного на глазок, фонендоскопом и другими методами середины прошлого века.
О разрекламированных правительством повышенных ЗП медикам с сентября.
ЗП пришли - суммы все те же, августовские. То ли "забыли", то ли уже непосредственно перед выборами облагодетельствуют медперсонал.
Вот вроде бы и все.
antey1969
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