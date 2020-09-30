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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1869187018711872> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Сер 30 вер, 2020 21:27 antey1969 написав: 2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.

2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.



Интересно. Может быть знаете от какой даты циркуляр ? Интересно. Может быть знаете от какой даты циркуляр ? tumos Повідомлень: 1195 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 21:35 tumos написав: antey1969 написав: 2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.

2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.



Интересно. Может быть знаете от какой даты циркуляр ? Интересно. Может быть знаете от какой даты циркуляр ?

ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун antey1969 1

Повідомлень: 9953 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1179 раз. Подякували: 2738 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 21:44 tumos написав: ......

st512 написав: Ув tumos, если не секрет, лечение было наружным или операбельным? Ув, если не секрет, лечение было наружным или операбельным?

Прививка АКДС (только от столбняка не было), антибиотики во внутрь, обезболивающие, гель на рану. ......Прививка АКДС (только от столбняка не было), антибиотики во внутрь, обезболивающие, гель на рану.

Манипуляций (хирургических) никаких. Почему всё это не мог сделать травматолог, непонятно.



Старикан, советской медицины уже нет, но почему нельзя сохранить из неё что-то удобное и рациональное?

Почему надо слепо копировать Запад? Тем более, при практически отсутствующей страховой медицине. Манипуляций (хирургических) никаких. Почему всё это не мог сделать травматолог, непонятно.Старикан, советской медицины уже нет, но почему нельзя сохранить из неё что-то удобное и рациональное?Почему надо слепо копировать Запад? Тем более, при практически отсутствующей страховой медицине. ЛАД 2 Повідомлень: 17288 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4550 раз. Подякували: 4230 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 21:57 antey1969 написав: ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун



Т.е. можно предположить что циркуляр от прошлого года или ранее.

Положение об отказе оплачивать лечение умерших распространяется и на онкобольных ? Или так: есть ли исключения относительно, например, умерших ковидников ? Т.е. можно предположить что циркуляр от прошлого года или ранее.Положение об отказе оплачивать лечение умерших распространяется и на онкобольных ? Или так: есть ли исключения относительно, например, умерших ковидников ? tumos Повідомлень: 1195 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 22:01 _Mykola_ написав: Частный случай...

Только я не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования, СИЗ в больницы в крупных компаниях, потому что люди из компании попали с ковидом и в профильных больницах нет магистралей, нет оборудования, и люди задыхаются... и на этом фоне я слышу победоносные речи, успокаивающие рекламы, о готовности, а по факту просранные полгода... и направление денег на дороги... это тоже паперэдники? Частный случай...Только я не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования, СИЗ в больницы в крупных компаниях, потому что люди из компании попали с ковидом и в профильных больницах нет магистралей, нет оборудования, и люди задыхаются... и на этом фоне я слышу победоносные речи, успокаивающие рекламы, о готовности, а по факту просранные полгода... и направление денег на дороги... это тоже паперэдники?

Про*раные не полгода, а минимум 30 лет.

И постоянно на что-то собирают. То на "ликарню майбутнього", то на АТОшные нужды (медицина в т.ч.)

Максимум что происходит - локальное затыкание авралов.

Аврал вызывает любое ЧП с более 5 пострадавших. И каждый раз "не готовы" и чего-то не хватает. Уже и деньги выделяются и пилятся со страшной силой - а толку никакого.

Очередная ОРВИ положила медицину на лопатки. Деградировали до дна.

И позитивного вектора не наблюдается Про*раные не полгода, а минимум 30 лет.И постоянно на что-то собирают. То на "ликарню майбутнього", то на АТОшные нужды (медицина в т.ч.)Максимум что происходит - локальное затыкание авралов.Аврал вызывает любое ЧП с более 5 пострадавших. И каждый раз "не готовы" и чего-то не хватает. Уже и деньги выделяются и пилятся со страшной силой - а толку никакого.Очередная ОРВИ положила медицину на лопатки. Деградировали до дна.И позитивного вектора не наблюдается Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12723 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7184 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 22:02 antey1969 написав: .....

Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. ..... .....Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. .....

Не очень понятно.

У нас что, была такая нехватка медработников у частников? Получается, что они сумели принять эти 1,5 тыс + на полставки тех, кто был на полторы ставки в госах? Не очень понятно.У нас что, была такая нехватка медработников у частников? Получается, что они сумели принять эти 1,5 тыс + на полставки тех, кто был на полторы ставки в госах? ЛАД 2 Повідомлень: 17288 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4550 раз. Подякували: 4230 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 22:05 tumos написав: antey1969 написав: ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун



Т.е. можно предположить что циркуляр от прошлого года или ранее.

Положение об отказе оплачивать лечение умерших распространяется и на онкобольных ? Или так: есть ли исключения относительно, например, умерших ковидников ? Т.е. можно предположить что циркуляр от прошлого года или ранее.Положение об отказе оплачивать лечение умерших распространяется и на онкобольных ? Или так: есть ли исключения относительно, например, умерших ковидников ?

Не подскажу, в таких юридических тонкостях не копался. Инфа была не раз подчеркнута на уровне главврач-начмед. Тема могла быть и не зафиксирована четко на бумаге, но факты таковы. Допускаю, это сделано под эгидой "бороться за жизнь до конца".

Кстати, за переведенного в другую клинику пациента больница опять же получает ровно ноль из бюджета, даже если лечила его до этого два месяца.

Не всех приняли частники. Особенно в регионах. Кто-то уехал из страны(Европе медики как раз нужны), кто-то из специальности ушел, кормить семью чем-то надо. Не подскажу, в таких юридических тонкостях не копался. Инфа была не раз подчеркнута на уровне главврач-начмед. Тема могла быть и не зафиксирована четко на бумаге, но факты таковы. Допускаю, это сделано под эгидой "бороться за жизнь до конца".Кстати, за переведенного в другую клинику пациента больница опять же получает ровно ноль из бюджета, даже если лечила его до этого два месяца.Не всех приняли частники. Особенно в регионах. Кто-то уехал из страны(Европе медики как раз нужны), кто-то из специальности ушел, кормить семью чем-то надо. Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 30 вер, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 9953 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1179 раз. Подякували: 2738 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 22:06 antey1969 написав: ЛАД

Коды, как и индивидуальные электронные ключи врачей, которыми никто не пользуется сейчас - это отголоски "реформы".

На самом деле "реформирование" никто не отменял, просто внезапное нападение Ковида заставило пересмотреть финансирование медицины в более реальных цифрах.

Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами. Коды, как и индивидуальные электронные ключи врачей, которыми никто не пользуется сейчас - это отголоски "реформы".На самом деле "реформирование" никто не отменял, просто внезапное нападение Ковида заставило пересмотреть финансирование медицины в более реальных цифрах.Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.

Выходит, что ковид даже спас украинскую мед.систему от окончательного "реформирования в ноль" Выходит, что ковид даже спас украинскую мед.систему от окончательного "реформирования в ноль" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12723 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7184 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 22:15 ЛАД написав: antey1969 написав: .....

Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. ..... .....Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. .....

Не очень понятно.

У нас что, была такая нехватка медработников у частников? Получается, что они сумели принять эти 1,5 тыс + на полставки тех, кто был на полторы ставки в госах? Не очень понятно.У нас что, была такая нехватка медработников у частников? Получается, что они сумели принять эти 1,5 тыс + на полставки тех, кто был на полторы ставки в госах?

Это как раз понятно.

Закон сообщающихся сосудов в действии.

Если гос. больницы сокращают прием пациентов, замораживают операционную деятельность, то где-то это все должно компенсироваться. Народ с копеечкой(те что с гривной в кармане там давно себя пользует) в кармане и с несложными случаями перетекает в частные клиники. Соответственно, частникам нужен медперсонал. Не все могут(хотят) терпеть неудобство от болячек до конца карантина.

Сейчас частники даже свои ковидные отделения открывают, правда полежать там стоит весьма недешево. Опять же лаборатории и КТ заработали на полную катушку, а при них терапевты заодно сидят типа для консультаций, опять же сестрички для забора биоматериала и для сопровождения. Это бизнес, и он сейчас у частников на подъеме. Это как раз понятно.Закон сообщающихся сосудов в действии.Если гос. больницы сокращают прием пациентов, замораживают операционную деятельность, то где-то это все должно компенсироваться. Народ с копеечкой(те что с гривной в кармане там давно себя пользует) в кармане и с несложными случаями перетекает в частные клиники. Соответственно, частникам нужен медперсонал. Не все могут(хотят) терпеть неудобство от болячек до конца карантина.Сейчас частники даже свои ковидные отделения открывают, правда полежать там стоит весьма недешево. Опять же лаборатории и КТ заработали на полную катушку, а при них терапевты заодно сидят типа для консультаций, опять же сестрички для забора биоматериала и для сопровождения. Это бизнес, и он сейчас у частников на подъеме. antey1969 1

Повідомлень: 9953 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1179 раз. Подякували: 2738 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 22:16 Вкладчик1234 написав: Выходит, что ковид даже спас украинскую мед.систему от окончательного "реформирования в ноль" Выходит, что ковид даже спас украинскую мед.систему от окончательного "реформирования в ноль"

Не спас, но несколько притормозил процесс Не спас, но несколько притормозил процесс antey1969 1

Повідомлень: 9953 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1179 раз. Подякували: 2738 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1869187018711872> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 30 вер, 2020 14:17