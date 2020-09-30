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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:27
antey1969 написав:
2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.
Интересно. Может быть знаете от какой даты циркуляр ?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:35
tumos написав: antey1969 написав:
2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.
Интересно. Может быть знаете от какой даты циркуляр ?
ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:44
tumos написав:
......
st512 написав:
Ув tumos
, если не секрет, лечение было наружным или операбельным?
Прививка АКДС (только от столбняка не было), антибиотики во внутрь, обезболивающие, гель на рану.
Манипуляций (хирургических) никаких. Почему всё это не мог сделать травматолог, непонятно.
Старикан, советской медицины уже нет, но почему нельзя сохранить из неё что-то удобное и рациональное?
Почему надо слепо копировать Запад? Тем более, при практически отсутствующей страховой медицине.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:57
antey1969 написав:
ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун
Т.е. можно предположить что циркуляр от прошлого года или ранее.
Положение об отказе оплачивать лечение умерших распространяется и на онкобольных ? Или так: есть ли исключения относительно, например, умерших ковидников ?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 22:01
_Mykola_ написав:
Частный случай...
Только я не припоминаю раньше, экстренных сборов денег на покупки кислородных концентраторов или другого оборудования, СИЗ в больницы в крупных компаниях, потому что люди из компании попали с ковидом и в профильных больницах нет магистралей, нет оборудования, и люди задыхаются... и на этом фоне я слышу победоносные речи, успокаивающие рекламы, о готовности, а по факту просранные полгода... и направление денег на дороги... это тоже паперэдники?
Про*раные не полгода, а минимум 30 лет.
И постоянно на что-то собирают. То на "ликарню майбутнього", то на АТОшные нужды (медицина в т.ч.)
Максимум что происходит - локальное затыкание авралов.
Аврал вызывает любое ЧП с более 5 пострадавших. И каждый раз "не готовы" и чего-то не хватает. Уже и деньги выделяются и пилятся со страшной силой - а толку никакого.
Очередная ОРВИ положила медицину на лопатки. Деградировали до дна.
И позитивного вектора не наблюдается
Украина - богатая страна!
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Додано: Сер 30 вер, 2020 22:02
antey1969 написав:
.....
Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. .....
Не очень понятно.
У нас что, была такая нехватка медработников у частников? Получается, что они сумели принять эти 1,5 тыс + на полставки тех, кто был на полторы ставки в госах?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 22:05
tumos написав: antey1969 написав:
ХЗ, он комплексно в реформе идет. Подарок от незабвенной Супрун
Т.е. можно предположить что циркуляр от прошлого года или ранее.
Положение об отказе оплачивать лечение умерших распространяется и на онкобольных ? Или так: есть ли исключения относительно, например, умерших ковидников ?
Не подскажу, в таких юридических тонкостях не копался. Инфа была не раз подчеркнута на уровне главврач-начмед. Тема могла быть и не зафиксирована четко на бумаге, но факты таковы. Допускаю, это сделано под эгидой "бороться за жизнь до конца".
Кстати, за переведенного в другую клинику пациента больница опять же получает ровно ноль из бюджета, даже если лечила его до этого два месяца.
Не всех приняли частники. Особенно в регионах. Кто-то уехал из страны(Европе медики как раз нужны), кто-то из специальности ушел, кормить семью чем-то надо.
Востаннє редагувалось antey1969
в Сер 30 вер, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 22:06
antey1969 написав:ЛАД
Коды, как и индивидуальные электронные ключи врачей, которыми никто не пользуется сейчас - это отголоски "реформы".
На самом деле "реформирование" никто не отменял, просто внезапное нападение Ковида заставило пересмотреть финансирование медицины в более реальных цифрах.
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.
Выходит, что ковид даже спас украинскую мед.систему от окончательного "реформирования в ноль"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Сер 30 вер, 2020 22:15
ЛАД написав: antey1969 написав:
.....
Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. .....
Не очень понятно.
У нас что, была такая нехватка медработников у частников? Получается, что они сумели принять эти 1,5 тыс + на полставки тех, кто был на полторы ставки в госах?
Это как раз понятно.
Закон сообщающихся сосудов в действии.
Если гос. больницы сокращают прием пациентов, замораживают операционную деятельность, то где-то это все должно компенсироваться. Народ с копеечкой(те что с гривной в кармане там давно себя пользует) в кармане и с несложными случаями перетекает в частные клиники. Соответственно, частникам нужен медперсонал. Не все могут(хотят) терпеть неудобство от болячек до конца карантина.
Сейчас частники даже свои ковидные отделения открывают, правда полежать там стоит весьма недешево. Опять же лаборатории и КТ заработали на полную катушку, а при них терапевты заодно сидят типа для консультаций, опять же сестрички для забора биоматериала и для сопровождения. Это бизнес, и он сейчас у частников на подъеме.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 22:16
Вкладчик1234 написав:
Выходит, что ковид даже спас украинскую мед.систему от окончательного "реформирования в ноль"
Не спас, но несколько притормозил процесс
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