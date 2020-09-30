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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1869187018711872

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:27

antey1969
Вкладчик - ваш юмор сейчас неуместен.
Антей вам спасибо за исчерпывающую информацию, реально страшно!
Чувство обречённости за всю страну, не от ковида так от других болячек.
Зато у Вовы все хорошо.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:41

Чтоб развеяться, сериал про карантинное сидение, от Слепакова, в виде коротких серий, не все серии адекватные, но встречаются с трэшевым юмором.
Например, 4-я серия с Епифанцевым забойная. :mrgreen:

https://filmix.co/komedia/142753-okayan ... _2020.html
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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ЛОБ

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