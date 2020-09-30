antey1969
Вкладчик - ваш юмор сейчас неуместен.
Антей вам спасибо за исчерпывающую информацию, реально страшно!
Чувство обречённости за всю страну, не от ковида так от других болячек.
Зато у Вовы все хорошо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:27
antey1969
Вкладчик - ваш юмор сейчас неуместен.
Антей вам спасибо за исчерпывающую информацию, реально страшно!
Чувство обречённости за всю страну, не от ковида так от других болячек.
Зато у Вовы все хорошо.
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:41
Чтоб развеяться, сериал про карантинное сидение, от Слепакова, в виде коротких серий, не все серии адекватные, но встречаются с трэшевым юмором.
Например, 4-я серия с Епифанцевым забойная.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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