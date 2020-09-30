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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1869187018711872

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:27

antey1969
Вкладчик - ваш юмор сейчас неуместен.
Антей вам спасибо за исчерпывающую информацию, реально страшно!
Чувство обречённости за всю страну, не от ковида так от других болячек.
Зато у Вовы все хорошо.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:41

Чтоб развеяться, сериал про карантинное сидение Окаянные дни, от Слепакова, в виде коротких серий, не все серии адекватные, но встречаются с трэшевым юмором.
Например, 4-я серия с Епифанцевым забойная. :mrgreen:

https://filmix.co/komedia/142753-okayan ... _2020.html
Востаннє редагувалось freeze в Сер 30 вер, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:47

  tumos написав:
  Starikan написав:Вы все опираетесь на воспоминания о советской системе медицины.
Ее уже нет и никогда не будет.
То, что вы описали - типичная картина практически для всего мира. Срочную помощь получить очень сложно.

Мне было бы интересно услышать вашу точку зрения на следующий вопрос. Какая необходимость для получения бесплатной помощи у хирурга (вариант с манипуляциями) в посещении семейного врача ? Чем эта необходимость продиктована ?

неужели не очевидно? - что бы меньше людей смогло получить бесплатную медицинскую помощь... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:50

  adeges написав:в целом у нас попасть к любому врачу, особенно узкопрофильному, в разы, нет, на порядки проще, чем в америке

если за живые деньги, то да, а если по лозунгу, что деньги ходят за пациентом, то вряд ли... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:52

  Ой+ написав:
  _Mykola_ написав:Если зеленый мухомор хватонет корону, открою шампанское.
Тока оно полетит в Шарите лечиться, отечественной даже Феофании не доверяют.


В його віці і соціальному стані важкий перебіг малоймовірний, хіба що:
Коронавирус может лишать мужчин тестостерона и делать их более подверженными серьезным заболеваниям, а также снижать их сексуальное влечение.
https://enovosty.com/zdorove/full/2909- ... a-muzhchin

то есть опасность короны на уровне злоуподребления пивом?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:58

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:ЛАД
Коды, как и индивидуальные электронные ключи врачей, которыми никто не пользуется сейчас - это отголоски "реформы".
На самом деле "реформирование" никто не отменял, просто внезапное нападение Ковида заставило пересмотреть финансирование медицины в более реальных цифрах.
Тот же самый "хирургический пакет финансирования", к примеру, не светит районным больницам, ибо там не проводят по десятку операций на дню. По сути, без этого финансирования районным клиникам либо придется вытряхивать на операции деньги с пациентов, либо скатиться к терапевтическому профилю, уволив хирургию, а на ее месте запилив какие-нибудь массажи и лечение травами.

Выходит, что ковид даже спас украинскую мед.систему от окончательного "реформирования в ноль" :)

не спас, а лишь отложил.. ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:59

  Sinbad777 написав:antey1969
Вкладчик - ваш юмор сейчас неуместен.
Антей вам спасибо за исчерпывающую информацию, реально страшно!
Чувство обречённости за всю страну, не от ковида так от других болячек.
Зато у Вовы все хорошо.

Было написано не с целью запугать. Вероятность неблагоприятного исхода - доли процента. Легкой формой переболела у нас уже уйма народа.
А медицина... мы бедная страна с "зеленым" руководством и бардаком буквально везде.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:33

  Тракторист написав:неужели не очевидно? - что бы меньше людей смогло получить бесплатную медицинскую помощь... ;)


Кому не очевидно ? ) Длинная очередь к семейному врачу (да и любому другому специалисту) ведет к посещению заведения от частного медицинского бизнеса. При этом осваиваются как бюджетные деньги, так и деньги из кармана населения. По Польше пример. Знакомому необходимо было срочно попасть к конкретному врачу. По страховке в обслуживающей клинике через месяц. Но в считанные дни в другой клинике, где этот же врач подрабатывает. Справедливости надо отметить, что страховое лечение судя по его отзывам, там на хорошем уроне. Не знаю как для всех.
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Кацапи торочать що мають вакцину і майже двісті трупаків сьогодні (це офіційна цифра що цензура і статистика Кремля пропустила)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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