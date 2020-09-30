antey1969
Вкладчик - ваш юмор сейчас неуместен.
Антей вам спасибо за исчерпывающую информацию, реально страшно!
Чувство обречённости за всю страну, не от ковида так от других болячек.
Зато у Вовы все хорошо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:27
antey1969
Вкладчик - ваш юмор сейчас неуместен.
Антей вам спасибо за исчерпывающую информацию, реально страшно!
Чувство обречённости за всю страну, не от ковида так от других болячек.
Зато у Вовы все хорошо.
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:41
Чтоб развеяться, сериал про карантинное сидение Окаянные дни, от Слепакова, в виде коротких серий, не все серии адекватные, но встречаются с трэшевым юмором.
Например, 4-я серия с Епифанцевым забойная.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 30 вер, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:47
неужели не очевидно? - что бы меньше людей смогло получить бесплатную медицинскую помощь...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:50
если за живые деньги, то да, а если по лозунгу, что деньги ходят за пациентом, то вряд ли...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:52
то есть опасность короны на уровне злоуподребления пивом?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:58
не спас, а лишь отложил..
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:59
Было написано не с целью запугать. Вероятность неблагоприятного исхода - доли процента. Легкой формой переболела у нас уже уйма народа.
А медицина... мы бедная страна с "зеленым" руководством и бардаком буквально везде.
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:33
Кому не очевидно ? ) Длинная очередь к семейному врачу (да и любому другому специалисту) ведет к посещению заведения от частного медицинского бизнеса. При этом осваиваются как бюджетные деньги, так и деньги из кармана населения. По Польше пример. Знакомому необходимо было срочно попасть к конкретному врачу. По страховке в обслуживающей клинике через месяц. Но в считанные дни в другой клинике, где этот же врач подрабатывает. Справедливости надо отметить, что страховое лечение судя по его отзывам, там на хорошем уроне. Не знаю как для всех.
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:01
Кацапи торочать що мають вакцину і майже двісті трупаків сьогодні (це офіційна цифра що цензура і статистика Кремля пропустила)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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