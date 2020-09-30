|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
как развести лоха на бабло два раз, короно-кейс
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
30 сентября, в Украине - 4069 заболевших это новый рекорд.
Госпитализировали - 730 пациентов.
В стационар в Украине определяют не бессимптомные, легкие или умеренные случаи – только тяжелые, среднетяжелые, а также людей из основных групп риска.
скончались 64 человека
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:00
А сколько из этих выздоравливающих было выписано из больниц?
Госпитализируют только средней и тяжелой степени. И эта цифра 2000+ учитывает всех-всех.
Вчерашние новости по заполняемости больниц, которая явно выше официальных 57%, приведенные изнутри системы, не радуют.
|