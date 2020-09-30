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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1871187218731874>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

30 сентября, в Украине - 4069 заболевших это новый рекорд.
Госпитализировали - 730 пациентов.

В стационар в Украине определяют не бессимптомные, легкие или умеренные случаи – только тяжелые, среднетяжелые, а также людей из основных групп риска.

скончались 64 человека
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Госпитализировали - 730 пациентов.

надо добавить что и выздоравливать стало больше, 2000+ вчера и сегодня
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:00

  st512 написав:
  _Mykola_ написав:Госпитализировали - 730 пациентов.

надо добавить что и выздоравливать стало больше, 2000+ вчера и сегодня

А сколько из этих выздоравливающих было выписано из больниц?
Госпитализируют только средней и тяжелой степени. И эта цифра 2000+ учитывает всех-всех.

Вчерашние новости по заполняемости больниц, которая явно выше официальных 57%, приведенные изнутри системы, не радуют.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:А сколько из этих выздоравливающих было выписано из больниц?

Этого мы не знаем, поэтому в ближайшее время будет либо скачек смертности, либо действительно больницы освобождаются.
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:14

  _Mykola_ написав:30 сентября, в Украине - 4069 заболевших это новый рекорд.


Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.
"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.
https://suspilne.media/67344-vooz-progn ... -19-sodna/
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:25

  antey1969 написав:Итак, недавно закончилась конференция по Ковиду.
Сначала было море воды, то есть ничего нового.
Когда под конец пошли вопросы и жалобы о ситуации, стало интересно.
Значит так.
Все, что Степанов вещает по поводу 57% загрузки больниц сразу же отправляем в утиль. На самом деле ковидные(даже расширенные) отделения забиты на 90+% в большинстве регионов. Ситуация осложняется тем, что с каждой неделей поступает все больше тяжелых, их процент неуклонно растет. Доходит до того, что больницы тяжелых отказываются брать. Причины две.
1) Реанимационных коек в отделениях порядка 5-10%, и если они загружены, то класть тяжелых просто некуда.
2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.
По сути мы вплотную приближаемся к тому, что администрации клиник будут перебирать, кого брать, а кого не брать. А некоторые уже приступили.
Ситуацию с тестами МОЗ хочет решить, оплачивая услуги по тестированию на Ковид частными клиниками.
Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. Доходит до того, что медики из ковидариев параллельно подрабатывают в частных кабинетах или вообще в чистых отделениях клиник. Ну а что, оперировать и сопровождать остальных больных кто-то должен. Привет всем карантинным нормам!
По Киеву медсестер и санитарок не хватает просто катастрофически, врачи в нековидных отделениях работают без доплат один за двоих(например, если до апреля на суточном дежурстве было четыре врача, то сейчас на то же количество больных - два), где только можно, стараются задействовать интернов.
По аппаратуре.
За пол-года интенсивного использования, и ранее еле дышащее оборудование, начинает ускоренными темпами выходить из строя. Не знаю как в регионах, в Киеве вопрос пока решается перетаскиванием оставшихся аппаратов из нековидной части больницы в ковидные. В нековидных реанимациях уже ощущается острый недостаток аппаратуры, врачи вместо мониторов снова вспоминают, как определять состояние больного на глазок, фонендоскопом и другими методами середины прошлого века.
О разрекламированных правительством повышенных ЗП медикам с сентября.
ЗП пришли - суммы все те же, августовские. То ли "забыли", то ли уже непосредственно перед выборами облагодетельствуют медперсонал.
Вот вроде бы и все.


Впечатляет, спасибо за инсайд.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:27

  ЛАД написав: Старикан, советской медицины уже нет, но почему нельзя сохранить из неё что-то удобное и рациональное?
Почему надо слепо копировать Запад? Тем более, при практически отсутствующей страховой медицине.

Почему нельзя сохранить - не знаю, не специалист. Возможно, советская система медицины и капитализм несовместимы.

Я только напоминаю, что так работает система в странах золотого миллиарда (как работает медицина, скажем, в Нигерии - не знаю).

И я многократно писал, что без введения страховой медицины и изъятия из Конституции статьи о бесплатности медицины никакая реформа в этой области работать не будет. Поскольку ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается - мы так и будем болтаться между советской и западной моделями.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:37

  ЛАД написав: Не очень понятно.
У нас что, была такая нехватка медработников у частников? Получается, что они сумели принять эти 1,5 тыс + на полставки тех, кто был на полторы ставки в госах?

Почему нет?
Я в прошлом году побывал в "Эввиве" у трех разных врачей - уролога, офтальмолога (дважды) и гастроэнтеролога. Все они - совместители и достаточно сильно загружены (как и другие врачи тех же специальностей), довольно трудно было выбрать удобные день и время.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:53

Re: поликлиника

  tumos написав:записаться на прием к семейному врачу, получить направление к хирургу

Неотложные манипуляции хирург выполняет без направления. достаточно самого пациента.
  tumos написав:Несмотря на обработку кожи зеленкой через несколько дней опухает стопа. Возникает необходимость посетить хирурга.

Хирург обязательно направит на бесплатную прививку от столбняка (3 шт). Но примут и сделают бесплатно только с направлением от семейного(!), т.е. пациент без семейника - иностранец в своей стране..
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