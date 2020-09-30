antey1969 написав:

Итак, недавно закончилась конференция по Ковиду.Сначала было море воды, то есть ничего нового.Когда под конец пошли вопросы и жалобы о ситуации, стало интересно.Значит так.Все, что Степанов вещает по поводу 57% загрузки больниц сразу же отправляем в утиль. На самом деле ковидные(даже расширенные) отделения забиты на 90+% в большинстве регионов. Ситуация осложняется тем, что с каждой неделей поступает все больше тяжелых, их процент неуклонно растет. Доходит до того, что больницы тяжелых отказываются брать. Причины две.1) Реанимационных коек в отделениях порядка 5-10%, и если они загружены, то класть тяжелых просто некуда.2) Идиотский циркуляр, когда Служба Здоровья платит только за успешно пролеченные случаи. Если больной умер, считайте больница его лечила из благотворительности и лишь из любви к ближнему своему.По сути мы вплотную приближаемся к тому, что администрации клиник будут перебирать, кого брать, а кого не брать. А некоторые уже приступили.Ситуацию с тестами МОЗ хочет решить, оплачивая услуги по тестированию на Ковид частными клиниками.Ситуация с персоналом за пол-года ухудшилась - из гос. медицины ушло по собственному более полутора тысяч медработников. За пол-года работы на урезанных с апреля зарплатах, многие стали искать подработки. Пошли к частникам. Кроме уволившихся, были еще полутораставочники. Они тоже уходят на ставку, создавая еще больший дефицит медработников. Как оказалось, на полторы ставки с апреля стало работать невыгодно, потому что доплата больнице из бюджета идет на единицу персонала, а не за человекочасы. Выгоднее стало работать на ставку в больнице и на пол-ставки у частника. Доходит до того, что медики из ковидариев параллельно подрабатывают в частных кабинетах или вообще в чистых отделениях клиник. Ну а что, оперировать и сопровождать остальных больных кто-то должен. Привет всем карантинным нормам!По Киеву медсестер и санитарок не хватает просто катастрофически, врачи в нековидных отделениях работают без доплат один за двоих(например, если до апреля на суточном дежурстве было четыре врача, то сейчас на то же количество больных - два), где только можно, стараются задействовать интернов.По аппаратуре.За пол-года интенсивного использования, и ранее еле дышащее оборудование, начинает ускоренными темпами выходить из строя. Не знаю как в регионах, в Киеве вопрос пока решается перетаскиванием оставшихся аппаратов из нековидной части больницы в ковидные. В нековидных реанимациях уже ощущается острый недостаток аппаратуры, врачи вместо мониторов снова вспоминают, как определять состояние больного на глазок, фонендоскопом и другими методами середины прошлого века.О разрекламированных правительством повышенных ЗП медикам с сентября.ЗП пришли - суммы все те же, августовские. То ли "забыли", то ли уже непосредственно перед выборами облагодетельствуют медперсонал.Вот вроде бы и все.